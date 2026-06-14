Brazilia, pas greșit la debutul de la Cupa Mondială 2026! Maroc a surprins Selecao, iar Ancelotti recunoaște: „Nu am jucat bine”

Vinicius a salvat Brazilia de la înfrângere cu Maroc! Reacția lui Carlo Ancelotti după remiza de la Cupa Mondială

Naționala Braziliei a început cu stângul participarea la Cupa Mondială 2026, după ce a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Maroc, într-un meci disputat pe stadionul din New York/New Jersey, arena care va găzdui și finala competiției.

Considerată una dintre marile favorite la câștigarea trofeului, Selecao a avut dificultăți serioase în fața unei formații marocane extrem de organizate și curajoase, care a dominat mare parte din prima repriză.

Prima mare oportunitate a partidei le-a aparținut africanilor, iar presiunea acestora a fost răsplătită în minutul 21. Brahim Diaz l-a lansat excelent pe Ismael Saibari, care a profitat de o breșă în defensiva braziliană și a marcat peste Alisson pentru 1-0.

Marocul a continuat să atace și după deschiderea scorului, prin Achraf Hakimi, Brahim Diaz și același Saibari, în timp ce Brazilia părea lipsită de idei și de ritm.

Vinicius Junior a salvat Brazilia înainte de pauză

Într-un moment în care Maroc controla jocul, Vinicius Junior a reușit să readucă echilibrul pe tabelă. Starul brazilian l-a depășit pe El Aynaoui și a finalizat precis la colțul lung în minutul 32.

Brazilia putea intra în avantaj la cabine, însă portarul Yassine Bounou a avut o intervenție spectaculoasă la execuția lui Lucas Paqueta din prelungirile primei reprize.

După pauză, selecționerul Carlo Ancelotti a încercat să schimbe cursul jocului prin introducerea lui Danilo și Fabinho. Mutările au adus mai mult echilibru în jocul sud-americanilor, însă lipsa de inspirație din fața porții a rămas evidentă.

Igor Thiago, Raphinha și Danilo Santos au ratat șanse importante, în timp ce Bounou a fost unul dintre cei mai buni oameni ai meciului.

Maroc, aproape de lovitura decisivă în ultimele secunde

Finalul a fost dramatic. În minutul 90+9, El Aynaoui a fost aproape de golul victoriei pentru Maroc, însă Alisson a intervenit salvator. Portarul Braziliei a blocat apoi și tentativa lui Amaimouni, păstrând scorul egal.

Rezultatul confirmă încă o dată progresul impresionant al Marocului, prima reprezentativă africană care a ajuns în semifinalele unei Cupe Mondiale, performanță reușită în 2022.

Carlo Ancelotti: „Nu am jucat bine”

La finalul partidei, selecționerul Carlo Ancelotti a recunoscut că echipa sa este departe de nivelul dorit și că sunt necesare îmbunătățiri rapide înaintea următoarelor meciuri din grupă.

"Cred că trebuie să reevaluăm ce am făcut în acest meci. Nu am jucat bine. Am fost dezechilibraţi şi am pierdut posesia de mai multe ori. Ne-am descurcat ceva mai bine în repriza a doua, dar nu ne putem descuraja. A fost primul meci şi nu ne putem aştepta ca echipa să fie perfectă de la bun început. Trebuie să aruncăm o privire şi să ne îmbunătăţim pe parcurs. Nu câştigi Cupa Mondială pe baza primului meci".

Tehnicianul italian a explicat și motivele schimbărilor efectuate la pauză, menite să ofere mai mult control la mijlocul terenului și stabilitate defensivă.

"Acesta a fost un meci dificil la început. Echipa era neliniştită şi nu am păstrat posesia. A doua repriză a fost puţin mai bună, dar a fost totuşi dificilă şi sunt sigur că ne vom descurca mai bine în următorul meci".

Brazilia rămâne încrezătoare înaintea duelurilor cu Haiti și Scoția

În ciuda debutului dezamăgitor, Ancelotti susține că moralul lotului rămâne ridicat și că obiectivul câștigării trofeului mondial nu s-a schimbat.

"Suntem absolut încrezători. Nu totul merge perfect în fotbal. Când lucrurile nu decurg cum vrei, trebuie să accepţi criticile şi trebuie să faci mai bine. Asta vom face. Acesta este principiul de care ne vom ţine pe tot parcursul acestui turneu", a conchis selecţionerul Braziliei.

Brazilia va disputa următorul meci din grupă pe 20 iunie împotriva Haiti, iar pe 25 iunie va întâlni Scoția. De partea cealaltă, Maroc va juca împotriva Scoției și Haiti, încercând să valorifice punctul important obținut în fața uneia dintre marile favorite ale competiției.

Brazilia - Maroc 1-1 (1-1)

Au marcat: Vinicius Jr (32), respectiv Ismael Saibari (21).

East Rutherford, New York/New Jersey Stadium: 80.663 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C



Au evoluat echipele:

Brazilia: 1. Alisson Becker - 24. Roger Ibanez (13. Danilo, 46), 4. Marquinhos (căpitan), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos - 5. Casemiro (17. Fabinho, 46), 8. Bruno Guimaraes (18. Danilo Santos, 80) - 11. Raphinha, 20. Lucas Paqueta (21. Luiz Henrique, 62), 7. Vinicius Junior - 25. Igor Thiago (9. Matheus Cunha, 62). Selecţioner: Carlo Ancelotti.

Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 6. Alex Sandro, 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 2. Ederson Silva, 19. Endrick, 22. Gabriel Martinelli, 26. Rayan.

Maroc: 1. Yassine Bounou - 2. Achraf Hakimi (căpitan), 14. Issa Diop, 18. Chadi Riad, 3. Noussair Mazraoui (26. Anass Salah Eddine, 80) - 6. Ayyoub Bouaddi, 24. Neil El Aynaoui - 10. Brahim Diaz (7. Chemsdine Talbi, 65), 23. Bilal El Khannouss (21. Ayoube Amaimouni, 80), 8. Azz-Eddine Ounahi (15. Samir El Mourabet, 65) - 11. Ismael Saibari (9. Souane Rahimi, 89). Selecţioner: Mohamed Ouahbi.

Rezerve neutilizate: 12. Monir El Kajoui, 22. Ahmed Tagnaouti - 5. Marwane Saadane, 13. Zakaria El Ouahdi, 19. Youssef Belammari, 25. Redouane Halhal, 4. Sofyan Amrabat, 16. Gessime Yassine, 17. Amine Sbai, 20. Ayoub El Kaabi.



Arbitru: Slavko Vincic; arbitri asistenţi: Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (toţi din Slovenia); al patrulea oficial:

Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Stephane De Almeida (Elveţia)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Willy Delajod (Franţa), Ivan Bebek (Croaţia)

Cartonaşe galbene: Casemiro (37), Roger Ibanez (43).

AGERPRES