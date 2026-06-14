PNL face acuzații grave: Robert Sighiartău susține că Nicușor Dan și PSD au acționat împreună împotriva lui Bolojan

Acesta spune că Nicușor Dan „și-a asumat deschis și fără echivoc confruntarea cu Partidul Național Liberal”, duminică dimineața, „la ora la care milioane de români se pregăteau să meargă la biserică”.

PNL îl acuză pe Nicușor Dan

Deputatul PNL face acuzații grave la adresa președintelui României:

„Prin desemnarea pentru funcția de premier a unui prim-vicepreședinte al PNL, fără consultarea partidului și fără existența unui mandat din partea acestuia, președintele a ales să intervină direct în viața internă a Partidului Național Liberal. Pentru mulți dintre noi, acest gest confirmă ceea ce până acum era doar o suspiciune, că îndepărtarea lui Ilie Bolojan nu a fost rezultatul unor simple diferențe politice, ci parte a unei strategii asumate împreună cu PSD”.

Sighiartău atrage atenția că moțiunea de cenzură care a înlăturat guvernul Bolojan a deschis o perioadă de instabilitate politică și economică.

„Costurile au fost suportate de cetățeni, de mediul de afaceri și de toți cei care își doresc predictibilitate și reforme reale. Astăzi, președintele a renunțat la poziția de mediator și a ales să devină actor politic într-o confruntare care urmărește fragmentarea Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal a trecut prin multe încercări în istoria sa și a rămas mereu de partea României europene, democratice și occidentale. Va trece și peste aceasta! Nu vom abandona valorile noastre și nu vom abandona drumul început împreună cu Ilie Bolojan”, mai spune Robert Sighiartău.