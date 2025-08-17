Plantele fără apă ar putea susține viața prin lichide ionice, dezvăluie un studiu

Lichidele ionice sunt săruri aflate în stare lichidă la temperaturi sub 100 de grade Celsius și pot exista în condiții mult mai dure decât apa, inclusiv la temperaturi ridicate și presiuni scăzute. Prin experimente de laborator, oamenii de știință au demonstrat că un amestec de acid sulfuric și compuși organici cu azot, substanțe ce pot fi prezente pe suprafața unor planete stâncoase și sateliți naturali, generează lichide ionice stabile.

„Apa este esențială pentru viața pe Terra, însă, dacă ne uităm la o definiție mai largă, ceea ce contează este existența unui lichid în care să poată avea loc metabolismul”, a declarat Rachana Agrawal, liderul studiului.

Aceste lichide ionice au o presiune de vapori extrem de scăzută, nu se evaporă ușor și pot reprezenta un mediu propice pentru anumite biomolecule, precum proteinele, sugerând posibilitatea existenței vieții în condiții complet diferite de cele de pe Pământ.

Studiul a fost motivat, printre altele, de cercetările privind planeta Venus, unde norii de acid sulfuric ar putea conține indicii despre forme de viață. Descoperirea extinde zona potențial locuibilă dincolo de planetele cu apă, incluzând și lumi stâncoase, calde, cu atmosferă subțire.

Cercetătorii intenționează să continue investigațiile privind biomoleculele ce pot supraviețui și funcționa în lichidele ionice și să exploreze posibilitățile vieții alternative în univers.

(sursa: Mediafax)