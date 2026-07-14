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Jurnalul.ro Tech Ştiinţă Premieră istorică: roboții umanoizi au făcut o operație pe un pacient viu!

Premieră istorică: roboții umanoizi au făcut o operație pe un pacient viu!

de Redacția Jurnalul    |    14 Iul 2026   •   11:49
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Premieră istorică: roboții umanoizi au făcut o operație pe un pacient viu!
X-@ABC/Roboții umanoizi au făcut o operație pe un pacient viu!

Doi roboți umanoizi au făcut o intervenție chirurgicală pe un pacient viu. Roboții au realizat colecistectomii laparoscopice, adică îndepărtarea vezicii biliare.

Intervenția a fost efectuată pe un porc viu, iar roboții au fost controlați integral de la distanță de chirurgi specializați. În timpul operației, aceștia au executat etape precum retragerea țesutului, disecția, aplicarea clemelor și extragerea vezicii biliare.

Experimentul, considerat o premieră mondială, a fost realizat de o echipă de la Universitatea din California, San Diego. Cercetătorii consideră că experimentul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea chirurgiei asistate de roboți umanoizi.

Totuși, aceștia subliniază că există în continuare provocări tehnice care trebuie rezolvate înainte ca astfel de sisteme să poată fi utilizate în practica medicală, potrivit Forbes.

Pentru experiment nu au fost construiți roboți specializați. Echipa a folosit două unități comerciale Unitree G1, modele relativ ieftine comparativ cu sistemele robotice chirurgicale existente. Roboții au fost adaptați pentru a putea manipula instrumente medicale și au fost echipați cu senzori și camere necesare intervenției.

Cercetătorii spun că forma umanoidă ar putea permite acestor roboți să lucreze în spitale construite pentru oameni și să utilizeze instrumente medicale standard.

În viitor, tehnologia ar putea contribui la extinderea accesului la servicii medicale în zonele cu deficit de chirurgi, prin efectuarea unor proceduri controlate de la distanță de specialiști.

Deocamdată, roboții nu pot opera autonom, însă experimentul arată că sisteme umanoide relativ accesibile pot îndeplini sarcini chirurgicale complexe sub supraveghere umană.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: roboți umanoizi operatie premiera
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