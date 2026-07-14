Premieră istorică: roboții umanoizi au făcut o operație pe un pacient viu!

Intervenția a fost efectuată pe un porc viu, iar roboții au fost controlați integral de la distanță de chirurgi specializați. În timpul operației, aceștia au executat etape precum retragerea țesutului, disecția, aplicarea clemelor și extragerea vezicii biliare.

Experimentul, considerat o premieră mondială, a fost realizat de o echipă de la Universitatea din California, San Diego. Cercetătorii consideră că experimentul reprezintă un pas important pentru dezvoltarea chirurgiei asistate de roboți umanoizi.

Totuși, aceștia subliniază că există în continuare provocări tehnice care trebuie rezolvate înainte ca astfel de sisteme să poată fi utilizate în practica medicală, potrivit Forbes.

Pentru experiment nu au fost construiți roboți specializați. Echipa a folosit două unități comerciale Unitree G1, modele relativ ieftine comparativ cu sistemele robotice chirurgicale existente. Roboții au fost adaptați pentru a putea manipula instrumente medicale și au fost echipați cu senzori și camere necesare intervenției.

Cercetătorii spun că forma umanoidă ar putea permite acestor roboți să lucreze în spitale construite pentru oameni și să utilizeze instrumente medicale standard.

În viitor, tehnologia ar putea contribui la extinderea accesului la servicii medicale în zonele cu deficit de chirurgi, prin efectuarea unor proceduri controlate de la distanță de specialiști.

Deocamdată, roboții nu pot opera autonom, însă experimentul arată că sisteme umanoide relativ accesibile pot îndeplini sarcini chirurgicale complexe sub supraveghere umană.

???? Humanoid robots just performed surgery on live animals for the first time ever



At UC San Diego, two humanoid robots successfully removed gallbladders from pigs. In one procedure, a robot assisted a human surgeon. In the second, two robots operated together at the table.… pic.twitter.com/sBnCZnBY4f — NEXTA (@nexta_tv) July 14, 2026

(sursa: Mediafax)