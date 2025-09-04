Produsele cosmetice moi pot fi afectate de tensiunile interne: O nouă perspectivă pentru producători

Produsele moi, precum gelurile de păr sau cremele de ras, pot păstra tensiunile interne rezultate din procesul de fabricație mai mult timp decât se estima anterior, arată un studiu realizat de cercetători MIT. Descoperirea ar putea ajuta producătorii să creeze produse mai durabile.

Crystal Owens, cercetătoare postdoctorală la Laboratorul de Știința Calculatoarelor și Inteligență Artificială (CSAIL) de la MIT, a dezvoltat un protocol prin care se poate măsura „stresul” rezidual (tensiunile care duc la deformarea și distorsionarea unui obiect) din materiale moi. Studiul a fost publicat, miercuri, în Physical Review Letters.

Experimentele au arătat că un gel amestecat într-o anumită direcție își păstrează „memoria” modului în care a fost procesat. După mai multe zile, acesta poate manifesta tensiuni interne care îl determină să revină, parțial, la starea inițială.

„Aceasta explică de ce loturi diferite de cosmetice sau alimente se comportă diferit chiar dacă au fost fabricate în condiții identice. Măsurarea acestor stresuri ascunse poate ajuta producătorii să realizeze produse mai stabile și mai predictibile”, a explicat Owens.

Produsele studiate, precum gelul de păr sau crema de ras, fac parte din categoria „materialelor moi” care combină proprietăți ale compușilor solizi și lichizi. Acestea pot fi turnate ca lichid, dar pot păstra forma ca un solid, existând într-un echilibru delicat între cele două stări.

În cadrul experimentelor, cercetătoarea a folosit un reometru, un instrument care măsoară forțele interne, pentru a determina cât de mult stres rezidual mai conține materialul după ce acesta s-a așezat în stare stabilă. Rezultatele au arătat că stresul intern este semnificativ și persistă mult mai mult decât se considera anterior.

Owens a dezvoltat și un model care poate estima modul în care materialul se va comporta în timp, în funcție de stresul rezidual. Acest model ar putea fi aplicat și în cazul asfaltului, unde stresurile inițiale ar putea contribui la apariția fisurilor în drumuri. Reducerea acestor tensiuni ar putea conduce la suprafețe mai durabile și mai rezistente.