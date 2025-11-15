Teorii conspiraționiste: Misterioasa cometă 3I/Atlas are origini extraterestre?

Mesaje publicate pe Instagram și Facebook afirmă că NASA ar fi confirmat că obiectul interstelar numit 3I/Atlas nu este o cometă.

„NASA confirmă: 3I/ATLAS ar putea avea ocupanți non-umani”, se afirmă în aceste postări, însoțite de un videoclip în care apare o navă extraterestră cu ființe albastre la bord, notează EFE.

Postările susțin, de asemenea, că „potrivit celor mai recente date, în interiorul acestei mase luminoase s-ar putea ascunde tehnologie non-umană”.

Nu există nicio dovadă că NASA ar fi admis că obiectul interstelar 3I/Atlas este o navă pilotată de extratereștri. Pe site-ul și pe rețelele sale de socializare, agenția spațială americană continuă să se refere la 3I/Atlas drept „cometă”.

Nu există nicio informație de acest fel pe site-ul NASA sau pe conturile sale oficiale. În toate materialele publicate despre 3I/Atlas, acesta este numit „cometa 3I/Atlas”, lucru verificabil printr-o simplă căutare.

Nici în presa internațională și nici în arhivele EFE sau EFEDATA nu există informații care să susțină afirmațiile apărute în rețelele sociale.

La rândul ei, Agenția Spațială Europeană (ESA) se referă pe site și în postările sale la 3I/Atlas tot ca la o cometă interstelară.

Cea mai recentă confirmare că obiectul este o cometă provine de la un observator din Africa de Sud, care a detectat prima emisie radio provenind de la 3I/Atlas.

Publicarea acestei știri a alimentat teoriile conspirației, unii utilizatori asociind semnalul captat de telescopul MeerKAT cu o posibilă transmisie a unei inteligențe extraterestre.

În realitate, semnalul reprezintă un model de frecvențe radio detectat de antenele radiotelescopului, care au observat „absorbție de OH la liniile de 1665 MHz și 1667 MHz”, conform unei publicații profesionale din The Astronomer’s Telegram.

Când o cometă se apropie de Soare, căldura face ca gheața să se vaporizeze. În timpul acestui proces, unele molecule de apă se descompun și eliberează radicali de hidroxil (OH). Aceștia pot absorbi anumite frecvențe radio – exact fenomenul observat la 3I/Atlas.

Cercetătorul ESA Michael Küppers a declarat pentru EFE Verifica că „detecția recentă a liniilor spectrale OH, produs al disocierii apei, confirmă prezența apei ca moleculă principală în coada obiectului 3I”.

Apa fusese deja detectată anterior, atât cu telescoape terestre, cât și cu Telescopul Spațial James Webb. „Această observație este încă o dovadă că 3I este o cometă provenită dintr-un alt sistem stelar”, a adăugat Küppers.

Potrivit NASA, cometa 3I/ATLAS este „al treilea obiect extrasolar descoperit trecând prin vecinătatea noastră cosmică”, după 1I/ʻOumuamua (2017) și 2I/Borisov (2019).

Astronomii au clasificat-o ca obiect interstelar datorită orbitei hiperbice, care indică faptul că nu este legată gravitațional de Soare. Urmărirea orbitei înapoi în timp arată clar că provine din afara Sistemului Solar.

Descoperirea a fost anunțată de telescopul ATLAS din Chile la 1 iulie 2025.

Numele urmează convențiile astronomice:

– „ATLAS” după echipa care a identificat obiectul

– „I” de la „interstelar”

– „3” pentru că este al treilea obiect interstelar cunoscut.

Potrivit ESA, obiectul are dimensiuni între câteva sute de metri și câțiva kilometri, se deplasează cu aproximativ 210.000 km/h – cea mai mare viteză înregistrată vreodată pentru un vizitator al Sistemului Solar – și are o vârstă estimată la miliarde de ani.

Cel mai aproape de Pământ a trecut la 240 milioane km, iar cel mai aproape de Marte la 30 milioane km.

La fel ca în cazul lui ʻOumuamua, teoriile conspirației au fost respinse de NASA, ESA și comunitatea științifică.

De la anunțul descoperirii, în iulie 2025, interesul public a fost însoțit de numeroase informații false:

– imagini și videoclipuri manipulate sau create cu inteligență artificială

– afirmații că ar fi o tehnologie extraterestră

– zvonuri că ar putea lovi Pământul

Așadar, NASA a infirmat în mod clar orice risc de coliziune.3I/Atlas rămâne, conform tuturor datelor științifice, o cometă interstelară.

(sursa: Mediafax)