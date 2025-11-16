Un vierme mic tocmai a dezvăluit un mare secret despre cum să trăiești mai mult

Stimulii senzoriali, precum atingerea și mirosul, pot anula efectele dietelor restrictive asupra duratei de viață. Acestea suprimă gena cheie a longevității, numită fmo-2. Descoperirea ar putea duce la prelungirea vieții fără diete extreme și chinuitoare, scrie Science Daily.

Cercetarea, publicată în PNAS, folosește organismul model C. elegans, un vierme studiat pe scară largă, pentru a investiga modul în care semnalele de mediu și accesul la hrană influențează longevitatea. Când gena fmo-2 este supraactivată, viermii devin ciudat de indiferenți la pericol și hrană, sugerând un compromis între durata de viață și comportament.

Scott Leiser de la Universitatea din Michigan și Safa Beydoun au descoperit că experiențele senzoriale precum atingerea pot opri efectele benefice ale dietei restrictive. Pentru a testa această ipoteză, ei au așezat viermi pe un strat de bile care imitau senzația bacteriei E. coli pe care o întâlnesc în mod normal în timpul hrănirii.

Acest indiciu tactil ușor a fost suficient pentru a suprima activitatea genei fmo-2 în intestin și a redus prelungirea duratei de viață produsă de obicei de restricția alimentară. Experimentele au revelat că atingerea activează un circuit neural care modifică semnalele din celulele care eliberează dopamină și tiramină, reducând beneficiile restricțiilor alimentare asupra longevității.

„Enzima fmo-2 remodelează metabolismul și, ca rezultat, crește durata de viață”, a explicat Leiser.

„Fără enzimă, restricția alimentară nu duce la o durată de viață mai lungă”.

Vestea bună: „Dacă am putea induce fmo-2 fără a elimina alimentele, am putea activa răspunsul la stres și am putea păcăli creierul să vă facă să trăiți mai mult”.

„Credeți sau nu, majoritatea ideilor centrale și tipurilor de metabolism pe care le studiem sunt conservate de la viermi la oameni”, a spus Leiser. Atât oamenii, cât și viermii eliberează hormoni, inclusiv adrenalină sau dopamină, ca răspuns la ceea ce simt în jurul lor.

Cercetările anterioare au arătat că simplul miros al hranei poate contracara beneficiile restricției alimentare pentru supraviețuire.

Într-un studiu separat publicat în Science Advances, echipa a descoperit că enzima influențează comportamentul în moduri surprinzătoare. Viermii modificați genetic pentru a supraexprima fmo-2 au devenit bizari: nu s-au retras din fața bacteriilor periculoase și nu s-au oprit să se hrănească, așa cum ar fi făcut viermii normali. Practic, au devenit indiferenți la lumea din jurul lor.

„Orice intervenție pentru prelungirea vieții va avea efecte secundare și credem că unul dintre aceste efecte secundare va fi comportamental”, a spus Leiser.

„Prin înțelegerea acestei căi, am putea furniza suplimente pentru a compensa unele dintre aceste efecte comportamentale negative”.

Leiser intenționează să continue investigarea modului în care creierul, metabolismul, comportamentul și sănătatea interacționează, cu scopul de a dezvolta medicamente care vizează aceste căi naturale pentru a prelungi viața fără sacrificiile dietelor extreme.

(sursa: Mediafax)