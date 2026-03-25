Visele intense, cheia unui somn odihnitor

Studiul a fost realizat de cercetători de la IMT School for Advanced Studies din Lucca și publicat în revista științifică PLOS Biology. Timp de mai multe nopți, cercetătorii au analizat activitatea cerebrală a 44 de adulți sănătoși. Ei au folosit electroencefalografia de înaltă densitate (EEG) pentru a monitoriza modul în care creierul funcționează în timpul somnului, arată Euronews.

Participanții au fost treziți în repetate rânduri în timpul fazei de somn non-REM. Au fost rugați să descrie ce experimentau mental în acel moment și cât de profund simțeau că dormiseră.

Analiza a peste 1.000 de episoade de trezire a arătat că participanții declarau că au dormit cel mai profund în două situații: atunci când nu își aminteau niciun fel de experiență mentală sau atunci când avuseseră vise intense și captivante. În schimb, gândurile fragmentate sau vagi erau asociate cu senzația unui somn mai superficial. „Nu toate experiențele mentale din timpul somnului sunt percepute la fel”, a explicat Giulio Bernardi, autorul principal al studiului. „Calitatea experienței, în special cât de captivant este visul, pare să fie esențială.”

Rezultatele studiului ar putea schimba modul în care specialiștii înțeleg calitatea somnului. Până acum, evaluarea somnului s-a bazat în principal pe indicatori biologici obiectivi, precum undele cerebrale, durata somnului sau etapele somnului. Noul studiu sugerează însă că percepția subiectivă a somnului joacă un rol important. Cercetătorii au observat că pe parcursul nopții participanții declarau că somnul lor devenea mai profund. S-a întâmplat chiar dacă presiunea biologică a somnului scădea. Acest fenomen coincidea cu intensificarea viselor.

Potrivit autorilor studiului, înțelegerea modului în care visele influențează percepția somnului ar putea deschide noi direcții pentru tratamentul problemelor de somn. Dacă visele contribuie la senzația de somn profund, atunci modificările în modul în care oamenii visează ar putea explica de ce unele persoane se simt obosite chiar și după o noapte în care indicatorii biologici arată un somn normal.

Pe viitor, terapiile pentru îmbunătățirea somnului ar putea viza nu doar durata sau continuitatea somnului, ci și natura experiențelor din timpul viselor.

(sursa: Mediafax)