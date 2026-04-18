3 trucuri care îți vor face telefonul vechi să meargă ca în prima zi

În cele din urmă, înlocuirea devine necesară – mai ales odată ce telefonul nu mai primește actualizări de software și devine mai vulnerabil la problemele de securitate. Dar, de multe ori, poți amâna acest moment mai mult decât ai crede, potrivit Popsci.

Elimină și limitează aplicațiile

Când telefonul tău se aglomerează cu prea multe aplicații, acest lucru începe să afecteze performanța. Eliminarea aplicațiilor pe care nu le folosești frecvent poate face diferența. Fă o verificare a conținutului telefonului tău și vezi câte aplicații de pe dispozitivul tău adună praf digital. Rețineți că le puteți reinstala oricând mai târziu sau puteți utiliza versiunile web.

Dacă utilizați Android, atingeți și țineți apăsat pe o comandă rapidă a aplicației, apoi trageți-o în sus până la butonul Dezinstalare din partea de sus. În fereastra de confirmare, atingeți Dezinstalare. Dacă utilizați iOS, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații din Biblioteca de aplicații, apoi alegeți Ștergeți aplicația și Ștergeți pentru a confirma.

Există, de asemenea, modalități prin care puteți limita rularea aplicațiilor în fundal și afectarea performanței atunci când acestea nu sunt utilizate activ. Pe Android, deschideți Setări și alegeți Aplicații > Vedeți toate aplicațiile și selectați o aplicație. Atingeți Utilizarea bateriei de către aplicație, iar acolo veți găsi un comutator Permiteți utilizarea în fundal pe care îl puteți dezactiva.

iOS oferă ceva similar. Deschideți Setări, apoi atingeți General > Actualizare aplicații în fundal — veți obține apoi o listă cu toate aplicațiile instalate pe iPhone și puteți dezactiva comutatoarele pentru aplicațiile pe care nu doriți să le rulați în fundal.

Măriți spațiul de stocare

Cu cât telefonul dvs. are mai mult spațiu liber disponibil, cu atât va funcționa mai bine și veți observa o performanță mai rapidă. Ștergerea aplicațiilor va elibera ceva spațiu, dar puteți merge mai departe.

Android vine cu o aplicație Fișiere încorporată care vă va ajuta să eliberați spațiu fără prea mult efort. Atingeți butonul de meniu (trei linii, în stânga sus), apoi selectați Curățare și veți vedea câteva sugestii pentru ce ați putea dori să ștergeți - inclusiv fișiere duplicate, capturi de ecran și cele mai mari fișiere aflate în prezent pe dispozitivul dvs.

Pe iPhone, dacă deschideți Setări și alegeți General > Stocare iPhone, veți vedea o defalcare a modului în care este utilizat tot spațiul de stocare de pe telefonul dvs., împreună cu câteva sugestii despre cum să eliberați spațiu. Aceste sugestii pot include aplicații și fișiere mari care pot fi transferate în siguranță în cloud.

Dacă aveți un telefon Samsung Galaxy, mai puteți verifica un lucru. Din Setări, selectați Îngrijire dispozitiv > Memorie > RAM Plus. Această funcție utilizează o parte din spațiul de stocare al telefonului ca memorie temporară, așa că, dacă o dezactivați, puteți recupera acel spațiu.

Efectuați o resetare completă

Aceasta este cea mai drastică dintre măsurile pe care le puteți lua și va reseta telefonul la o stare similară cu cea în care se afla când l-ați scos din cutie pentru prima dată. O resetare completă nu durează mult și, de fapt, este mai ușor să parcurgeți acest proces decât era acum câțiva ani.

Tot conținutul de pe telefon va fi șters, așa că, printr-o singură acțiune, veți elimina toate aplicațiile inutile pe care nu le foloseați și veți elibera cât mai mult spațiu de stocare local posibil. Veți începe din nou de la zero cu telefonul și ar trebui să observați îmbunătățiri în ceea ce privește performanța dispozitivului.

Pasul cheie pe care trebuie să-l faceți înainte de a face acest lucru este să vă asigurați că tot ce se află pe telefonul dvs. este copiat în siguranță, fie că este în Google Drive, iCloud sau în altă parte. Verificați și reverificați dacă toate fotografiile, videoclipurile și alte fișiere sunt stocate în siguranță în cloud înainte de a continua cu procesul de resetare.

Când sunteți gata să resetați un dispozitiv Android, trebuie să deschideți Setări și să alegeți Sistem > Opțiuni de resetare > Ștergeți toate datele (resetare la setările din fabrică) > Ștergeți toate datele. Pentru iPhone-uri, opțiunea pe care o căutați în Setări este Transfer sau Resetare iPhone > Ștergeți tot conținutul și setările > Continuați.

(sursa: Mediafax)