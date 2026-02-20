Actualizare Google Photos: pozele pot fi copiate direct din cloud

x close
de Andreea Tiron    |    20 Feb 2026   •   09:45
Sursa foto: Hepta/Noua funcție Google Foto care îți economisește timp și spațiu

Google Photos pregătește o nouă funcție extrem de utilă pentru utilizatori: un buton „Copiază”, care permite partajarea imaginilor stocate în cloud mult mai rapid, fără a fi nevoie să le descarci pe telefon.

După ce, în ultimele luni, aplicația a trecut printr-o reproiectare vizuală importantă, gigantul din Mountain View anunță o schimbare care nu ține de design, ci de funcționalitate – una care economisește timp și spațiu de stocare.

Cum funcționează noul buton „Copiază” din Google Photos

Noua funcție a fost descoperită de Android Authority și constă într-un buton „Copiază” care apare atunci când deschizi o fotografie în Google Foto.

Până acum, dacă voiai să trimiți o imagine salvată în cloud prin aplicații precum WhatsApp, email sau note, trebuia mai întâi să descarci fotografia pe telefon, apoi să o atașezi manual în aplicația dorită.

Cu noul buton, procesul este mult simplificat:

  • deschizi fotografia dorită;
  • apeși pe „Copiază”;
  • lipești imaginea direct în aplicația în care vrei să o trimiți (WhatsApp, Gmail, note etc.).

Fotografia rămâne stocată în cloud, dar poate fi folosită ca și cum ar fi salvată local, fără să ocupe spațiu de stocare pe dispozitiv.

De ce este importantă această funcție

Deși pare o modificare minoră, noul buton:

  • reduce pașii necesari pentru partajare;
  • economisește timp;
  • evită descărcările inutile;
  • optimizează utilizarea spațiului de stocare pe telefon.

Este o îmbunătățire importantă mai ales pentru utilizatorii care folosesc intens Google Foto ca galerie principală în cloud.

Potrivit informațiilor disponibile, funcția este deja testată intern, apare în codul aplicației, urmează să fie lansată printr-o actualizare viitoare.

Momentan, nu există o dată oficială de lansare, însă indiciile sugerează că disponibilitatea ar putea fi anunțată în curând.

Subiecte în articol: google photos
