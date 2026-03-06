Atac cibernetic sofisticat asupra iPhone. Ce trebuie să facă utilizatorii pentru a se proteja?

Potrivit specialiștilor, un tip de spyware numit Coruna ar putea permite hackerilor să preia controlul asupra dispozitivelor și să acceseze informații sensibile.

Programul a fost identificat inițial de cercetătorii din cadrul Google Threat Intelligence Group, divizia de securitate a companiei Google. Analizele arată că malware-ul vizează în special dispozitivele iPhone care rulează versiuni ale sistemului de operare iOS lansate între 2019 și 2023.

Cum funcționează Coruna

Specialiștii spun că programul exploatează peste 20 de vulnerabilități care pot ocoli protecțiile de securitate integrate ale dispozitivelor. În multe cazuri, atacul este declanșat atunci când utilizatorul accesează un link malițios sau deschide o pagină web compromisă în browserul Safari.

Odată activat, spyware-ul poate colecta fragmente de text, fotografii, notițe și chiar date financiare stocate pe telefon. În unele situații, atacatorii pot instala software suplimentar pentru a extinde accesul la dispozitiv.

Potrivit experților, tehnologia folosită este comparabilă cu instrumente utilizate în mod normal în operațiuni de supraveghere de nivel înalt.

Utilizat în atacuri cibernetice recente

Cercetările arată că spyware-ul a fost urmărit încă din 2025 de către specialiștii de la Google Threat Intelligence Group. În iulie 2025, un grup de spionaj rusesc ar fi folosit acest instrument pentru a compromite site-uri din Ucraina, iar hackeri chinezi ar fi exploatat tehnologia prin intermediul unor platforme false de criptomonede, potrivit publicației PCMag.

Experții de la compania de securitate cibernetică iVerify au analizat la rândul lor programul și spun că nivelul de complexitate este neobișnuit de ridicat pentru atacuri care vizează utilizatori obișnuiți.

Cum se pot proteja utilizatorii

Specialiștii recomandă ca utilizatorii de iPhone să instaleze imediat cele mai recente actualizări de software. Potrivit Google, cele mai noi versiuni ale sistemului iOS includ corecții pentru vulnerabilitățile exploatate de acest spyware.

Pentru persoanele care nu pot face actualizarea imediat, experții recomandă activarea funcției Lockdown Mode, dezvoltată de Apple pentru a bloca tentativele sofisticate de hacking.

Funcția limitează anumite procese și servicii ale dispozitivului, reducând semnificativ riscul ca atacatorii să exploateze vulnerabilitățile existente, potrivit a1.ro.