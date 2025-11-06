Potrivit cercetărilor, unele persoane pot dezvolta o dependență emoțională severă față de aceste tehnologii, fenomen comparat cu abuzul de substanțe ilegale. Studiile recente arată că interacțiunile constante cu chatbot-urile, precum ChatGPT, pot dezvolta iluzii, deconectări de realitate și legături fragile cu lumea reală.

Psihoză indusă de AI

Psihologii au observat o creștere a numărului de persoane care dezvoltă o „psihoză indusă de inteligența artificială”, manifestată prin percepții nesănătoase alimentate de chatbot-uri, care validează și încurajează convingerile utilizatorilor. Modelele AI sunt programate să răspundă pozitiv și să reflecte limbajul utilizatorului, ceea ce poate avea un efect de „oglindă” psihologică plăcută dar periculoasă.

Persoanele vulnerabile, inclusiv cele cu predispoziții genetice la psihoze sau cu tulburări, prezintă un risc crescut de dependență. Aceștia pot folosi AI-ul ca o formă de reglare emoțională sau automedicație, ceea ce poate duce la pierderea controlului asupra timpului petrecut în mdiul virtual și la neglijarea responsabilităților personale, sociale sau profesionale.

Simptomele dependenței de chatbot

Simptomele includ creșterea timpului petrecut cu chatbot-ul, utilizat adesea pentru a combate singurătatea, iritabilitate dacă accesul la AI este restricționat, ascunderea acestei activități de persoanele apropiate. Cercetările mai subliniază că utilizarea AI pentru sprijin emoțional poate contribui la izolare socială și diminuarea capacității de a relaționa autentic cu oameni reali.

Cazuri dramatice au arătat cum unii utilizatori vulnerabili pot ajunge să sufere episoade psihotice accentuate sau deliruri amplificate de AI.

OpenAI și alte companii lucrează la mecanisme de identificare și gestionare a acestor riscuri, însă specialiștii recomandă prudență și consultarea specialiștilor în sănătate mintală atunci când interacțiunea cu AI devine predominantă, potrivit a1.ro.

Fenomenul reprezintă o provocare nouă pentru societate, fiind necesară o înțelegere mai bună atât a beneficiilor, cât și potențialele pericole ale dependenței digitale de inteligență artificială.