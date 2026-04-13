Avertisment urgent pentru utilizatorii iPhone: Mesaje false care imită alerte Apple Pay

Potrivit specialiștilor, escrocheria afectează milioane de utilizatori și se desfășoară prin mesaje SMS care par a proveni de la Apple Pay. În aceste mesaje, victimele sunt informate în mod fals că există o problemă legată de contul sau plățile prin Apple Pay, fiind îndemnate să acționeze imediat.

Mesaje cu link-uri periculoase

SMS-urile includ, de regulă, linkuri periculoase sau numere de telefon controlate de atacatori. În momentul în care utilizatorii accesează aceste linkuri sau sună la numerele indicate, ajung să interacționeze direct cu escrocii, care se prezintă drept reprezentanți ai Apple, ai unor bănci sau chiar ai autorităților.

Anchetatorii avertizează că infractorii mizează pe presiunea psihologică și pe inducerea panicii, susținând că banii victimelor sunt în pericol și că trebuie mutați de urgență într-un așa-numit „cont sigur”. În unele cazuri, utilizatorii sunt convinși să transfere fonduri prin Apple Pay, să retragă numerar sau să achiziționeze carduri cadou, ceea ce face recuperarea banilor extrem de dificilă.

Experții în securitate cibernetică subliniază că schema se bazează pe inginerie socială, nu pe atacuri informatice directe. Astfel, utilizatorii sunt manipulați să autorizeze chiar ei tranzacțiile frauduloase.

Sfaturile specialiștilor

Organizația ConsumerAffairs atrage atenția că există mai multe semne de avertizare: mesaje neașteptate despre activitatea Apple Pay, solicitări de a suna la numere din SMS-uri sau presiuni de a acționa imediat.

Reprezentanții companiei Apple reamintesc utlizatorilor să nu trimită date personale sau apeluri către numere de telefon necunoscute. În cazul primirii unor astfel de mesaje, specialiștii recomandă evitarea accesării linkurilor și verificarea informațiilor doar prin aplicațiile oficiale sau site-urile băncilor și ale companiei.

Experții mai arată că această metodă de fraudă este eficientă pentru că exploatează încrederea utilizatorilor în branduri cunoscute și viteza tranzacțiilor digitale, făcând intervenția și recuperarea fondurilor mult mai dificile după ce banii au fost transferați, potrivit useit.ro.