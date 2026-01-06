De ce să NU ai multe aplicații pe telefon? Avertismentul experților în securitate cibernetică

National Cyber Security Centre (NCSC) din Marea Britanie, alături de agenții din Australia, Canada, Germania, Noua Zeelandă și SUA, a identificat două programe spyware în zeci de aplicații populare. Acestea se maschează perfect dar funcționează ca malware de supraveghere.

În ultimii ani, explozia aplicațiilor cu malware integrat pune în pericol dispozitivele utilizatorilor, se arată în raport. Capacitățile includ înregistrări audio/video și furt de date sensibile.

Ce trebuie să știi despre aplicații

Aplicațiile pot funcționa pe fundal și când nu sunt folosite.

De asemenea, consumă bateria și colectează datele de pe telefon.

Unele aplicații nu mai sunt actualizate de dezvoltatori, ceea ce le face mai vulnerabile la hacking sau malware.

Ocupă spațiu, astfel că în multe cazuri consumă mai multă memorie decât fotografiile, videoclipurile sau muzica.

Cum să ștergi aplicațiile

Pe iPhone, deschide App Library. Verifică lista și identifică aplicațiile pe care nu le mai folosești. Atunci când găsești o astfel de aplicație, ține apăsat pe ea și apasă Delete App.

Pe Android, mergi la Settings > Apps > See all apps. Apasă pe orice aplicație pe care nu o recunoști sau de care nu mai ai nevoie și selectează Uninstall .

Apoi repornește telefonul.

Este indicat să faci această operațiune o dată la câteva luni, potrivit useit.ro.

Cum să te protejezi de hackeri

Specialiștii recomandă verificarea surselor app-urilor, actualizări regulate și scanări antivirus pentru a evita capcanele.