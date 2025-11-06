Nu răspundeți la aceste mesaje! Google avertizează toți utilizatorii de Android

În ultimul an, „escrocheriile au păgubit cu 400 de miliarde de dolari consumatorii din întreaga lume”. Nu este surprinzător faptul că 73% dintre utilizatori sunt „foarte sau extrem de îngrijorați de escrocheriile mobile” și 84% „cred că escrocheriile mobile sunt foarte sau extrem de dăunătoare pentru societate, în ansamblu”.

Google a emis un nou raport „În spatele ecranelor” de la Android privind escrocheriile bazate pe text, ca parte a campaniei sale de promovare a inovațiilor anti-escrocherii, încorporate acum în Android. Filtrarea specifică a mesajelor periculoase și chiar a apelurilor telefonice.

Ați văzut nenumărate avertismente în ultimul an deoarece această industrie de amenințări de miliarde de dolari vă vizează prin intermediul taxelor neplătite, coletelor nelivrate și mesajelor de rambursare neașteptate sau orice alte momeli urgente, de neignorat. Fiecare cu un îndemn la acțiune și un link, care vă va fura datele, banii, chiar și identitatea.

Știm că multe dintre aceste amenințări provin de la bande criminale organizate chinezești. Acestea sunt adesea executate de baze de date de smartphone-uri și cartele SIM de consum din Filipine și din alte locuri ușor accesibile acestor bande, mult dincolo de raza de acțiune a agențiilor de aplicare a legii, care se văd neputincioase în a opri acest val.

De aceea, Google și Apple au fost nevoite să schimbe modul în care funcționează Android sau iPhone-ul., pentru a opri ca aceste atacuri să ajungă inbox-ul sau ecranul telefonului.

3 feluri de mesaje care îți fură banii

„Cu miliarde de dispozitive mobile active în întreaga lume”, spune Google, „avem o vizibilitate unică asupra modului în care escrocheriile apar, se răspândesc și evoluează”.

Mai mult de 75% din toate aceste escrocherii prin SMS se încadrează în doar trei categorii.

-oferte de muncă și procese de angajare false,

-facturi neplătite false

-cereri de plată și scheme de investiții false, de obicei, dar nu întotdeauna, legate de o formă de criptomonedă.

Cum să te protejezi

Ar trebui să fii atent la toate mesajele nesolicitate și nu ar trebui să dai niciodată clic pe niciun link, dar, în mod clar, dacă un mesaj text se încadrează într-una dintre aceste trei categorii, este aproape sigur o escrocherie.

Sfatul cheie este să nu răspundeți - cu siguranță nu răspundeți imediat - la niciun mesaj text pe care nu îl așteptați, de la cineva pe care nu îl cunoașteți sau pe care nu îl puteți verifica.

„Fiți precauți cu toate mesajele de la numere necunoscute”, avertizează Google. Și dacă nu puteți verifica expeditorul, nu interacționați. „Escrocii creează un fals sentiment de urgență pentru a vă împiedica să gândiți lucrurile.” „Dacă un mesaj ți se pare suspect, încetinește ritmul, întrerupe conversația și discută despre el cu un prieten sau coleg înainte de a continua.”

De asemenea, ești avertizat – reflectând alertele recente de la nenumărate agenții de aplicare a legii – că „întreprinderile legitime și agențiile guvernamentale nu vor solicita acțiuni sau plăți instantanee prin mesaje text”.

Și, indiferent de atracție, nu împărtăși niciodată date personale, nu oferiți acces de la distanță la ecranul telefonului și nu dați clic pe linkuri sau atașamente necunoscute, notează forbes.com.

