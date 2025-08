Ofertă aniversară. PlayStation Plus sărbătorește 15 ani cu titluri diversificate, în august 2025

De la 5 august, utilizatorii vor putea descărca trei titluri variate din portofoliul Sony, potrivite pentru diferite gusturi de gaming.

3 jocuri PlayStation Plus, august 2025

Lies of P (PS5, PS4)

Un joc inspirat din povestea lui Pinocchio, dar în versiune dark și cu mecanici roguelike. Protagonistul, Pinocchio, trebuie să supraviețuiască într-un oraș afectat de nebunie și păpuși ucigașe, folosind o varietate de arme și abilități pentru a-l găsi pe Mr. Geppetto și a-și atinge țelul de a deveni om.

Day Z (PS4)

Un joc clasic de supraviețuire multiplayer în care până la 60 de jucători trebuie să înfrunte o lume post-apocaliptică infestată de infectați, dar și de alți supraviețuitori. Hărțile includ zonele Chernarus și Livonia, iar odată ce jucătorul moare, pierde întregul progres.

My Hero One’s Justice 2 (PS4)

Un joc de lupte în arenă inspirat de universul anime My Hero Academia, ce oferă confruntări spectaculoase în medii 3D.

Abonații au avut timp până pe 4 august să descarce și jocurile lunii iulie 2025: Diablo IV, The King of Fighters XV și Jusant. Aceste titluri au fost parte din oferta lunii trecute și pot fi adăugate în biblioteca personală până la acea dată.

Oferte aniversare

Avatare

Pe lângă jocuri, pentru această lună Sony oferă și un set special de avatare aniversare cu ocazia celor 15 ani PlayStation Plus. Colecția include personaje iconice din jocuri, precum Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Diablo IV, God of War Ragnarök și Twisted Metal, disponibile fără costuri suplimentare.

Jocuri gratuite

Totodată, PlayStation Plus continuă să își răsfețe comunitatea cu jocuri valoroase și surprize dedicate aniversării sale marcante, menținând diversitatea și calitatea conținutului pentru abonați.

