PlayStation Plus, decembrie 2025. Jocuri disponibile pentru abonați

de Redacția Jurnalul    |    04 Dec 2025   •   17:45
Abonații PlayStation Plus au acces la cinci jocuri video în decembrie 2025.

Abonații PlayStation Plus pot descărca cinci jocuri video în decembrie 2025.

Lista include atât jocuri de acțiune, cât și horror, acoperind diverse preferințe și fiind accesibile pe platformele PS4 și PS5.​​

Jocurile PlayStation Plus 

LEGO Horizon Adventures (PS5): O aventură bazată pe universul Horizon, unde jucătorii pot controla personaje precum Aloy și pot explora lumea cu prietenii, în mod cooperativ.​​

Killing Floor 3 (PS5): Cel mai nou episod din seria horror, cu lupte intense în multiplayer pentru 7 jucători.​​

The Outlast Trials (PS4, PS5): Un joc de supraviețuire psihologic, disponibil și online pentru 3 jucători.​​

Synduality Echo of Ada (PS5): Un shooter în lumea post-apocaliptică, cu lupte intense și colectare de resurse.​

Neon White (PS4, PS5): Un joc de acțiune rapid, unde jucătorii trebuie să elimine demoni pentru a obține intrarea în Rai.​​

Avantaje pentru abonați

Jocurile vor fi disponibile pentru descărcare până pe 6 ianuarie 2026. Această ofertă specială, cu cinci jocuri în loc de trei, este considerată o surpriză de final de an pentru membrii PlayStation Plus., potrivit useit.ro.

Jocurile oferite în cadrul PlayStation Plus rămân disponibile cât timp cât abonamentul este activ, permițând accesul la o varietate de titluri fără costuri suplimentare.

