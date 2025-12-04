PlayStation Plus, decembrie 2025. Jocuri disponibile pentru abonați

Lista include atât jocuri de acțiune, cât și horror, acoperind diverse preferințe și fiind accesibile pe platformele PS4 și PS5.​​

Jocurile PlayStation Plus

LEGO Horizon Adventures (PS5): O aventură bazată pe universul Horizon, unde jucătorii pot controla personaje precum Aloy și pot explora lumea cu prietenii, în mod cooperativ.​​

Killing Floor 3 (PS5): Cel mai nou episod din seria horror, cu lupte intense în multiplayer pentru 7 jucători.​​

The Outlast Trials (PS4, PS5): Un joc de supraviețuire psihologic, disponibil și online pentru 3 jucători.​​

Synduality Echo of Ada (PS5): Un shooter în lumea post-apocaliptică, cu lupte intense și colectare de resurse.​

Neon White (PS4, PS5): Un joc de acțiune rapid, unde jucătorii trebuie să elimine demoni pentru a obține intrarea în Rai.​​

Avantaje pentru abonați

Jocurile vor fi disponibile pentru descărcare până pe 6 ianuarie 2026. Această ofertă specială, cu cinci jocuri în loc de trei, este considerată o surpriză de final de an pentru membrii PlayStation Plus., potrivit useit.ro.

Jocurile oferite în cadrul PlayStation Plus rămân disponibile cât timp cât abonamentul este activ, permițând accesul la o varietate de titluri fără costuri suplimentare.