Prima țară din lume unde copiii sub 16 ani NU mai au voie pe rețelele sociale. Amenzi uriașe pentru platformele care nu respectă legea

Măsura a fost adoptată de parlamentul australian și vizează platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat și X. Companiile care nu vor respecta noile reglementări riscă amenzi uriașe, de peste 30 de milioane de dolari.​

Cum se aplică legea

Începând cu 4 decembrie 2025, Meta, compania care deține Facebook și Instagram, va începe să dezactiveze conturile adolescenților din Australia sub 16 ani și să le blocheze accesul la platforme.

Până la 10 decembrie, toate conturile cunoscute ale minorilor vor fi șterse, iar platformele vor fi obligate să implementeze verificări stricte ale vârstei utilizatorilor. Adolescenții își vor putea recupera conturile, fără modificări ale conținutului, după ce vor împlini 16 ani.​

Scopul și impactul măsurii

Scopul legii este protejarea minorilor față de conținut inadecvat vârstei și prevenirea riscurilor asociate expunerii la rețelele de socializare.

Autroritățile din Australia susțin că legislația va permit accesul la servicii educaționale și de sprijin pentru sănătate, precum Google Classroom sau YouTube.

Măsura a stârnit reacții intense la nivel mondial, fiind văzută de unii ca un model posibil pentru alte țări., potrivit spynews.ro.