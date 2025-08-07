Războiul talentelor. Un geniu australian a respins oferta incredibilă a lui Mark Zuckerberg

Oferta, valabilă pe o perioadă de 6 ani, în care erau incluse salariu, bonusuri și acțiuni, a fost parte a unei campanii agresive a Meta de a recruta angajați de top de la startup-ul Thinking Machines Lab, fondat de Tulloch și Mira Murati, fosta CTO a OpenAI.

Startup-ul, cu o valoare de aproximativ 12 miliarde de dolari, se află în faza incipientă, dar a atras deja investiții semnificative și și-a propus să creeze sisteme AI mai sigure, mai personalizabile și mai ușor de înțeles.

Cine este Andrew Tulloch

Andrew Tulloch, cunoscut în industrie drept un „geniu absolut”, a lucrat peste un deceniu în cadrul Meta, iar în 2023 a trecut la OpenAI, contribuind la dezvoltarea GPT-4, înainte de a co-fonda Thinking Machines Lab.

Potrivit unor surse, Mark Zuckerberg a încercat anterior să cumpere startup-u, dar propunerea a fost refuzată de Murati. Ulterior a început o campanie de „război al talentelor”, încercând să atragă angajații companiei, inclusiv pe Tulloch.

Reprezentanții Meta neagă, spunând că cifra de 1,5 miliarde de dolari este „ridicolă și incorectă”, dar nu au oferit o sumă exactă.

În pofida ofertei generoase, Tulloch a preferat să rămână dedicat propriului proiect și independenței startup-ului.

Aceasta este o parte a unei competiții tot mai acerbe în Silicon Valley pentru atragerea celor mai buni specialiști AI, unde ofertele financiare astronomice devin tot mai frecvente, dar în unele cazuri sunt refuzate de talentele cu viziune proprie și angajament pentru inovare pe termen lung, potrivit a1.ro.