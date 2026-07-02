Schimbare majoră în WhatsApp! Aplicația introduce numele de utilizator

Deși funcția va fi implementată treptat în următoarele luni, utilizatorii pot începe deja să își rezerve numele de utilizator, potrivit anunțului făcut de WhatsApp.

Cum va funcționa noul sistem de username pe WhatsApp

Noua funcție le va permite utilizatorilor să aleagă un username unic, care va deveni principala modalitate de identificare în aplicație.

Astfel, atunci când o persoană dorește să intre în contact pentru prima dată, nu va mai fi necesar schimbul de numere de telefon. Va fi suficient ca aceasta să cunoască exact numele de utilizator ales.

WhatsApp precizează că username-ul nu trebuie să coincidă cu numele folosit pe alte rețele sociale sau aplicații, fiecare utilizator fiind liber să își aleagă propriul identificator.

Mai multă confidențialitate pentru utilizatori

Una dintre cele mai mari noutăți este creșterea nivelului de protecție a datelor personale.

Prin utilizarea username-ului, utilizatorii vor putea discuta cu persoane noi fără a-și expune numărul de telefon, o schimbare așteptată de mult timp de cei preocupați de confidențialitate.

Va exista și o cheie de securitate

WhatsApp introduce și o funcție suplimentară de protecție.

Pe lângă username, utilizatorii vor putea seta o cheie asociată numelui de utilizator. Persoanele care doresc să inițieze o conversație pentru prima dată vor avea nevoie atât de username, cât și de această cheie, dacă proprietarul contului activează opțiunea.

Scopul este reducerea contactelor nedorite și limitarea mesajelor primite de la necunoscuți.

Nu va exista un director public de utilizatori

WhatsApp subliniază că nu va exista o listă publică în care utilizatorii să poată căuta persoane după username.

De asemenea, aplicația nu va oferi sugestii automate sau recomandări de conturi. Pentru a putea iniția o conversație, cineva va trebui să cunoască exact numele de utilizator ales.

Generator pentru alegerea username-ului

Pentru a simplifica procesul, WhatsApp pune la dispoziția utilizatorilor și un generator de nume de utilizator, care poate oferi variante disponibile în cazul în care opțiunea dorită este deja ocupată.

Când va fi disponibilă funcția

Implementarea noii opțiuni se va face etapizat în următoarele luni. WhatsApp nu a anunțat încă o dată exactă la care funcția va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii, însă procesul de rezervare a numelor de utilizator a început deja.

Noua funcționalitate apropie WhatsApp de alte platforme precum Telegram sau Signal, unde identificarea prin username este disponibilă de mai mult timp și este apreciată pentru nivelul suplimentar de confidențialitate pe care îl oferă.