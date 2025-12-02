Schimbare majoră pe WhatsApp: ChatGPT și Copilot vor fi interziși

Va fi astfel blocat accesul chatboților terți. Meta are propriul model AI, numit LLaMa, și un serviciu disponibil pe WhatsApp, numit Meta AI, potrivit useit.ro.

Ce se schimbă pentru utilizatori

ChatGPT și Copilot vor fi disponibile pe WhatsApp doar până la 15 ianuarie 2026, după care vor fi complet eliminați.​

Utilizatorii ChatGPT își pot conecta conturile pentru a păstra istoricul conversațiilor, dar utilizatorii Copilot nu vor avea această opțiune.​

Alți chatboți AI terți, cum ar fi Perplexity, vor fi și ei înlocuiți de Meta AI.​

Motivul deciziei și impactul

Noile reguli vizează protejarea pieței Meta AI și împiedicarea rivalilor să folosească WhatsApp pentru a-și promova proprii chatboți AI.​

Companiile pot folosi WhatsApp pentru servicii de suport sau relații cu clienții, dar nu pentru distribuția chatboților AI ca produs principal.​

Utilizatorii vor trebui să migreze către alte platforme pentru a continua să folosească asistenți A.​

Această decizie marchează o etapă importantă în competiția dintre giganții tech pentru dominarea pieței inteligenței artificiale, iar Meta își consolidează poziția prin integrarea exclusivă a propriului asistent AI în aplicația sa de mesagerie.