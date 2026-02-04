Semnal de alarmă pentru tineri! Ce este „body count” și cum a ajuns pe rețelele sociale

Deși pare un jargon simplu, istoria și semnificația lui sunt mult mai complexe decât se crede.

Ce înseamnă „body count”

Tinerii folosesc „body count” pentru a desemna numărul de parteneri sexuali pe care o persoană i-a avut. Întrebarea „Care e body count-ul tău?” a devenit comună pe platformele sociale, fiind uneori percepută ca un indicator al statutului social, iar alteori ca o sursă de presiune sau anxietate.

Specialiștii avertizează că expresia poate reflecta prejudecăți culturale și stereotipuri de gen, legate de sexualitate și valoarea personală.

Originea expresiei

Contrar sensului actual, „body count” provine din limbajul militar și jurnalistic pentru a desemna numărul de persoane ucise într-un eveniment, de la războaie până la catastrofe sau acte criminale.

În timpul conflictului din Vietnam, de exemplu, strategii americani îl foloseau pentru a măsura „progresul” pe câmpul de luptă.

Expresia a fost inițial asociată cu pierderi umane și calcule de război.

Avertimentul specialiștilor

În ultimele decenii, expresia a trecut printr-o reintrepretare completă.

Odată cu evoluția culturii digitale, „body count” a căpătat o conotație legată de viața intimă, diferită total de cea inițială.

Sociologii și psihologii specializați în relații intime consideră această schimbare un semnal de alarmă privind modul în care societatea gestionează subiectele despre intimitate și sexualitate, notează spynews.ro.