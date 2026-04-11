Șterge asta din telefon ACUM! Greșeala care te poate lăsa fără bani

Chiar și cu măsuri de protecție, hackerii găsesc aproape întotdeauna o breșă. Ce salvezi pe dispozitiv contează enorm.

Este comod să ai o poză cu buletinul sau cu pașaportul pentru formulare și situații urgente. Dar aceste imagini le permit infractorilor cibernetici să-ți preia identitatea, avertizează experții elEconomista.

Parolele notate în telefon - cheia lăsată în ușă

Cu datele din ele, pot comite infracțiuni în numele tău fără prea mare efort.

La fel cum nu ai lăsa cheile casei pe stradă împreună cu adresa, nu este înțelept să-ți păstrezi parolele neprotejate pe smartphone. Un singur acces neautorizat la dispozitiv poate compromite toate conturile tale simultan.

Datele bancare, cea mai râvnită pradă

Atacurile cibernetice vizează în primul rând două lucruri: datele personale și cele financiare. Numerele de cont, codurile PIN sau parolele de acces la aplicațiile bancare nu ar trebui să existe niciodată în format nesecurizat pe telefon.

E-mailurile cu informații confidențiale, neglijate prea des

Mesajele care conțin date sensibile - personale sau profesionale - sunt la fel de vulnerabile ca orice alt fișier. Experții recomandă folosirea funcțiilor de protecție existente, cum ar fi „modul confidențial" din Gmail, pentru a limita accesul neautorizat.

Fotografiile și videoclipurile intime, o armă în mâinile șantajiștilor

Distribuirea sau simpla stocare a unor astfel de materiale pe telefon prezintă riscuri serioase. În numeroase cazuri documentate, conținutul intim a fost folosit pentru a șantaja victimele în schimbul unor sume de bani. Ștergerea acestuia din memoria dispozitivului rămâne cea mai sigură opțiune.

(sursa: Mediafax)