Update major pe Facebook: poze animate și efecte 3D cu un click

Meta a anunțat o serie de funcții noi pentru Facebook, bazate pe inteligență artificială (AI), care permit utilizatorilor să dea viață fotografiilor, să le schimbe stilul și să adauge fundaluri animate textelor. Noile opțiuni vor fi disponibile pentru toți utilizatorii, însă implementarea se va face treptat, în funcție de țară.

Actualizarea face parte din strategia Meta de a face rețeaua socială mai atractivă și mai interactivă, într-un context în care platformele mizează tot mai mult pe conținut vizual și pe integrarea AI.

Cum poți anima o fotografie pe Facebook

Cea mai importantă noutate este posibilitatea de a transforma o fotografie statică într-o mică animație.

Utilizatorii pot:

alege o fotografie din telefon sau din contul Facebook

selecta una dintre opțiunile de animație disponibile

aplica efectul fără a introduce instrucțiuni sau comenzi speciale

Animațiile sunt bazate pe șabloane predefinite, nu sunt personalizate individual. Printre opțiuni se numără:

gesturi precum salutul sau simbolul inimii

accesorii virtuale (pălării de petrecere, căști etc.)

mici mișcări care dau impresia de dinamism imaginii

Meta a anunțat că va adăuga treptat noi șabloane și efecte.

Ce condiții trebuie să îndeplinească fotografia

Pentru ca animația să funcționeze corect, fotografia trebuie:

să conțină o singură persoană

persoana să privească spre cameră

fața să fie vizibilă

să nu existe obiecte ținute în mâini

Animația se activează automat atunci când cineva accesează profilul utilizatorului.

Funcția „Restyle”: schimbă complet stilul imaginilor

O altă noutate introdusă de Meta este funcția „Restyle”, care permite transformarea fotografiilor, poveștilor sau amintirilor într-un stil complet diferit.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, utilizatorii pot:

transforma o imagine într-o versiune tip desen 3D

aplica un stil anime

crea un efect pixelat

adăuga un efect de plastilină

modifica lumina, atmosfera sau fundalul

Funcția vine în contextul în care editarea rapidă și stilizarea imaginilor au devenit extrem de populare pe rețelele sociale.

Meta a precizat că noile funcții AI pentru Facebook vor fi disponibile pentru toți utilizatorii, însă lansarea se va face progresiv, în funcție de regiune.

Actualizarea confirmă direcția clară a companiei către integrarea inteligenței artificiale în toate produsele sale, după implementări similare pe Instagram și WhatsApp.