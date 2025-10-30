WhatsApp NU mai funcționează pe anumite modele Android și iPhone

Măsura vine ca urmare a actualizării cerințelor minime de securitate și software necesare pentru funcționarea corectă a aplicației. Telefoanele afectate nu mai primesc update-urile necesare pentru cele mai recente funcții și patch-urile de securitate obligatorii.

Utilizatorii ale căror dispozitive nu pot instala cele mai noi versiuni ale sistemului de operare sunt sfătuiți să achiziționeze un smartphone compatibil pentru a-și păstra accesul la WhatsApp. Este recomandată realizarea unei copii de siguranță a conversațiilor și fișierelor înainte de transfer.

Actualizarea nu blochează imediat accesul dar utilizarea pe dispozitive necompatibile poate duce la erori, probleme de securitate și risc crescut de pierdere a datelor. Sunt afectate telefoanele care au Android 5.0 sau versiuni anterioare și iOS 15.1 sau mai vechi, potrivit dcnews.ro.

Telefoane care NU vor mai avea acces la WhatsApp

Dispozitive Android care vor înceta să mai funcționeze cu WhatsApp includ modelele:

Samsung Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Sony Xperia Z, SP, T, V, Z2, Huawei Ascend Mate 2, LG Optimus G, LG G3, Nexus 4, G2 Mini, Motorola Moto G (prima generație), Moto E 2014 și HTC One M8.

Telefoanele Apple care vor pierde suportul sunt iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6 și iPhone 6 Plus.

Meta recomandă actualizarea sistemului de operare pentru dispozitivele compatibile în vederea continuării utilizării aplicației în condiții de siguranță.