De ce îți merge prost Wi-Fi-ul? Acvariul sau microundele îți omoară semnalul

Potrivit lui Alex Hills, unul dintre pionierii tehnologiei Wi-Fi și coordonator al uneia dintre primele rețele wireless de mari dimensiuni, există numeroși „inamici invizibili” ai conexiunii la internet. Unele cauze sunt evidente, precum pereții groși, însă altele sunt cu adevărat surprinzătoare, scrie BBC.

Iată ce poate încetini conexiunea Wi-Fi și ce poți face pentru a obține un semnal mai bun.

Cuptorul cu microunde poate perturba semnalul Wi-Fi

Puțini știu că microundele și Wi-Fi-ul folosesc frecvențe foarte apropiate, în special banda de 2,4 GHz.

Dacă ai un cuptor cu microunde mai vechi sau îl deschizi înainte ca programul să se termine, pot apărea interferențe care încetinesc conexiunea la internet.

Problema este mai rar întâlnită în prezent, deoarece multe routere moderne funcționează și pe banda de 5 GHz, iar electrocasnicele sunt mai bine izolate.

Cum rezolvi problema:

conectează dispozitivele la rețeaua Wi-Fi de 5 GHz , dacă routerul permite;

, dacă routerul permite; evită amplasarea routerului lângă cuptorul cu microunde;

dacă folosești echipamente vechi, ia în calcul înlocuirea lor.

Acvariul poate crea „zone moarte” fără Wi-Fi

Apa este unul dintre cei mai mari inamici ai undelor radio.

Dacă între router și telefon, laptop sau televizor se află un acvariu, semnalul poate fi absorbit, iar în acea zonă conexiunea devine foarte slabă sau chiar dispare.

Același lucru se poate întâmpla și în cazul altor obiecte mari care conțin apă.

Soluții:

mută routerul într-o zonă mai deschisă;

evită amplasarea lui în spatele acvariului;

dacă locuința este mare, instalează un repetor Wi-Fi sau un sistem Mesh.

Pereții groși reduc semnificativ semnalul

Nu toate materialele de construcție lasă undele radio să treacă la fel de ușor.

Pereții din beton, cărămidă sau piatră blochează mult mai puternic semnalul decât cei din rigips sau lemn.

De aceea, dacă routerul este amplasat într-un colț al casei, internetul poate merge foarte prost în camerele aflate la distanță.

Specialiștii recomandă:

amplasarea routerului cât mai aproape de centrul locuinței;

poziționarea acestuia la înălțime, pe un raft sau un dulap;

evitarea ascunderii routerului în mobilier.

Oglinzile și televizoarele mari pot devia semnalul

Puțini utilizatori se gândesc la acest aspect, însă oglinzile, televizoarele cu ecran mare și alte suprafețe metalice sau foarte reflectorizante pot modifica traseul undelor radio.

Rezultatul este apariția unor zone în care semnalul Wi-Fi este instabil.

Dacă observi că internetul merge slab într-o anumită cameră, verifică dacă între dispozitiv și router există o oglindă mare sau un televizor.

Vremea extremă poate afecta conexiunea

În general, ploaia nu influențează Wi-Fi-ul din interiorul locuinței.

În schimb, ninsoarea abundentă, viscolul sau temperaturile extreme pot afecta infrastructura operatorilor de internet sau conexiunile prin satelit.

De asemenea, în zilele în care toată familia este acasă și folosește simultan platforme precum YouTube, Netflix sau jocuri online, rețeaua poate deveni mai lentă din cauza traficului intens.

Cum îmbunătățești semnalul Wi-Fi

Dacă ai probleme frecvente cu internetul wireless, câteva schimbări simple pot face diferența:

amplasează routerul în centrul locuinței;

ridică-l cât mai sus de la nivelul podelei;

conectează dispozitivele la banda de 5 GHz , dacă este disponibilă;

, dacă este disponibilă; evită amplasarea routerului lângă obiecte metalice, acvarii sau cuptoare cu microunde;

folosește un Wi-Fi Extender pentru locuințele mai mari;

pentru locuințele mai mari; ia în calcul un sistem Wi-Fi Mesh, care distribuie semnalul uniform în toate camerele.

Un router bine amplasat poate face mai mult decât unul mai scump

Specialiștii spun că, în multe cazuri, problemele de semnal nu sunt cauzate de viteza abonamentului, ci de modul în care este amplasat routerul și de obstacolele din casă.

Uneori, mutarea routerului cu doar câțiva metri sau eliminarea unui obstacol dintre acesta și dispozitivele conectate poate îmbunătăți considerabil viteza și stabilitatea conexiunii Wi-Fi.