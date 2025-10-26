WhatsApp introduce măsuri anti-spam: Limită lunară pentru mesajele trimise

Schimbarea a fost concepută în contextul în care mesajele spam au început să compromită din ce în ce mai mult utilizarea aplicației de mesagerie. Mulți utilizatori au observat recent o creștere semnificativă a mesajelor primite de la conturi de afaceri sau contacte necunoscute, adesea în scopul unor scheme frauduloase.

WhatsApp nu a clarificat deocamdată care va fi limita numerică exactă a mesajelor înainte de declanșarea blocării. Cu toate acestea, conform informațiilor apărute până în prezent, înainte ca un utilizator să atingă limita, WhatsApp va trimite un avertisment care va afișa numărul mesajelor. Dacă utilizatorul depășește pragul stabilit, acesta va fi blocat și nu va mai putea trimite mesaje.

Nu toate mesajele trimise vor fi luate în calcul, ci doar cele trimise către persoane necunoscute care nu răspund. De exemplu, dacă întâlniți pe cineva la o conferință și îi trimiteți trei mesaje, aceste mesaje vor fi luate în calcul pentru limită doar dacă persoana nu răspunde.

Conform raportului Meta către TechCrunch, diverse teste vor fi făcute în „mai multe țări” începând cu „săptămânile următoare”. Meta a specificat că „utilizatorii obișnuiți nu ating de obicei limita și experiența lor de mesagerie nu este afectată”.

Controalele sunt concepute pentru a fi eficiente împotriva persoanelor și companiilor care trimit mesaje spam.

În ultimul an, WhatsApp a încercat să limiteze comportamentele de spam prin diverse instrumente și măsuri de securitate. În iulie 2024, compania a început să testeze limitele privind numărul de mesaje de marketing pe care o companie le poate trimite persoanelor într-o lună și a oferit utilizatorilor opțiunea de a se dezabona de la astfel de mesaje.

La începutul acestui an, WhatsApp a experimentat impunerea unei limite asupra numărului de mesaje difuzate pe care utilizatorii și companiile le pot trimite altora, lansând experimentul în mai mult de o duzină de țări, inclusiv India, una dintre cele mai mari piețe ale companiei, cu peste 500 de milioane de utilizatori.

WhatsApp recomandă utilizatorilor să activeze setările avansate de confidențialitate oferite de aplicație, unde pot stabili cine poate vedea ultima accesare și starea online, îi poate adăuga la grupuri sau poate confirma că au citit mesajele.

Dacă bănuiți că un mesaj este spam, aplicația recomandă să nu răspundeți, să blocați numărul și să îl raportați ca spam. WhatsApp avertizează utilizatorii să fie atenți la semne precum greșeli ortografice, solicitări de a accesa link-uri sau de a furniza informații personale sau financiare.

(sursa: Mediafax)