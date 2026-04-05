Wireless de 360 Gbps la jumătate din energia Wi-Fi

Sistemul, construit în jurul unui cip de sub un milimetru, ar putea transforma conexiunile wireless din birouri, spitale și locuințe.

Rețelele wireless actuale - Wi-Fi și celulare - se confruntă cu limite tot mai clare: frecvențe aglomerate, interferențe și consum crescut de energie. Soluția propusă de cercetători vine dintr-o direcție diferită: în loc de unde radio, sistemul folosește lumina, conform Science Daily.

Comunicația optică fără fir oferă o lățime de bandă mult mai mare, evită interferențele cu rețelele existente și poate fi direcționată cu precizie. Este potrivită în special pentru spații interioare cu mulți utilizatori conectați simultan.

La baza sistemului se află o matrice de 25 de lasere semiconductoare - VCSEL - dispuse pe un cip mai mic de un milimetru. Fiecare laser funcționează independent și transmite propriul flux de date. Rularea simultană a mai multor lasere multiplică dramatic capacitatea totală.

Cipul poate fi fabricat cu tehnici standard din industria semiconductorilor. Dimensiunea sa redusă îl face compatibil cu puncte de acces compacte sau chiar cu dispozitive precum smartphone-urile.

Echipa a testat sistemul pe o distanță de doi metri. Din cei 25 de lasere, 21 au fost activi. Fiecare a transmis date între 13 și 19 gigabiți pe secundă. Viteza totală combinată a atins 362,7 Gbps.

Performanța a fost limitată de detectorul comercial folosit în experiment. Cu receptoare mai avansate, vitezele ar putea fi și mai mari, notează cercetătorii.

Folosirea mai multor fascicule simultan ridică o problemă: suprapunerea lor poate genera interferențe. Cercetătorii au rezolvat-o printr-un sistem de microlentile care modelează și direcționează precis fiecare fascicul. Rezultatul este o rețea structurată de zone de iluminare distincte. Testele au arătat o uniformitate de peste 90% a distribuției luminii la doi metri distanță. Fiecare fascicul poate fi alocat unui utilizator sau dispozitiv diferit din aceeași încăpere.

Într-un test cu patru fascicule simultane, toate conexiunile au rămas stabile, cu o rată combinată de aproximativ 22 Gbps fără interferențe semnificative.

Față de tehnologiile Wi-Fi de vârf în condiții similare, consumul este înjumătățit. Pe măsură ce numărul dispozitivelor conectate crește, eficiența energetică devine o prioritate la fel de importantă ca viteza.

Cercetătorii subliniază că tehnologia nu este concepută să elimine Wi-Fi-ul sau rețelele celulare. Ea poate funcționa alături de acestea, preluând traficul intens din spații interioare și degrevând sistemele radio de congestie. În viitor, sisteme similare ar putea fi integrate în tavane, corpuri de iluminat sau puncte de acces, oferind conexiuni rapide și eficiente pentru mulți utilizatori simultan.

