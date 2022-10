Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății: Telemedicina ne ajută să accesăm mai repede și mai ușor serviciile medicale

"Această criză care a venit peste noi în ultimii ani ne-a făcut să ne schimbăm paradigma și așteptările. Sănătatea va rămâne o prioritate pentru noi toți. Serviciile de sănătate sunt cele care sunt accesibile, Ceea ce poți tu să faci, de acasă, sau de unde te găsești, să ajungi la medic, la un spital, sau la orice fel de serviciu medical atunci când ai nevoie. Toți știm că bună parte dintre cei care lucrează în București, locuiesc undeva în Ilfov. Asta înseamnă că peste noapte, în weekenduri, în concedii, mare parte din timp și-l petrec, și viața în general, este construită pe lângă casă.

Sigur că dacă ai o problemă o să vii la Spitalul Județean Ilfov din București sau poți să vii la un spital din București, însă ar fi mult mai util și mult mai bine pentru toți cei care locuiesc în Ilfov, indiferent că lucrează în București, indiferent că au o viață în București sau trăiesc cu totul în Ilfov, să poată să aibă acces rapid la servicii de sănătate, să poată să aibă acces la un medic sau la o asistentă medicală pentru orice chestiuni cronice. Pentru că, odată cu trecerea timpului, fiecare dobândim diverese boli cronice. Este primul lucru pe care îl consider important și cred că este vorba despre o schimbare de paradigmă.

Se aglomerează spitale, cu patologii și cazuistică și cu probleme medicale care ar putea să fie tratate și de un spital secundar, la același nivel de competență, poate chiar mai mare. Pentru că doctorii de acolo și personalul medical ar avea mai mult timp la dispoziție pentru o chestiune nu foarte complexă sau nu foare sofisticată", explică acesta.

Demnitarul arată importanța telemedicinei în viața fiecăruia dintre noi, prin ușurința cu care putem accesa de la distanță servicii medicale.

"Pe de altă parte, pandemia a adus și lucruri favorabile. Este tot ceea ce a putut să aducă tehnologia în viața noastră, fie că vorbim de domeniul medical, fie că vorbim de conectivitate, este telemedicina, felul în care am interacționat. Ne-am obișnuit să facem ședințe pe zoom, pe skype, pe orice fel de platforme online. Această obișnuință a fost translatată și către domeniul medical. Și am descoperit, și am acceptat, și am înțeles că poate să existe o comunicare între noi, ca pacienți, și profesioniștii din sistemul de sănătate și cu ajutorul tehnologiei.

Lucru care s-a întâmplat, spre exemplu, în pandemie, când atunci pentru cazurile ușoare de COVID păstrai legătura cu medicul de familie telefonic. Îți făcea câteva recomandări simple. Vorbim de tratament simptomatic, nu vorbim de cazuri grave sau situații complicate din punct de vedere medical.

Dar am reușit să facem un pas important în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor în viața noastră. Înainte de pandemie, ne-ar fi fost foarte greu să promovăm această idee. Să ai o discuție, o interacțiune cu sistemul medical cu ajutorul tehnologiei, ptrin-un call, o conversație video cu medicul. Ar fi fost un lucru care nu ar fi fost îmbrățișat cu încrederea care este astăzi de fiecare dintre noi", arată oficialul din Ministerul Sănătății.

El precizează că telemedicina este pentru cazurile mai ușoare, cân prezența fizică nu este necesară.

"Nu numai schimbarea de paradigmă la nivel regional, București-Ilfov, dar și avantajele pe care tehnologia le aduce, pe care telemedicina le aduce în viața noastră, prin care noi de fapt vom putea să accesăm servicii medicale la distanță. Mult mai repede și mai ușor putem să accesăm servicii medicale pentru care noi ar fi trebuit să călătorim, să mergem către un spital sau să așteptăm mai mult. Pentru că asta ar însemna toate procesele logistice, prin care trebuie să te duci, să te programezi, să stai la o listă, când un doctor ar putea, spre exemplu, să se uite pe un EKG, cum îl interpretează de la distanță, lucru pe care telemedicina îl permite.

Faptul că interacționăm cu un medic prin intermediul unui ecran să că vorbim printr-o videoconferință cu un medic sau cu o asistentă, lucrul ăsta nu va înlocui interacțiunea fizică, personală. Sunt doar lucrurile care se pot face, conversația, ajustarea tratamentului eventual. Examinarea pacientului, lucrurile pentru care este nevoie de prezența fizică a pacientului, acestea nu vor fi înlocuite de către tehnologie.

Lumea medicală este extrem de fluidă la nivel internațional, ajunge să fie utilizată pentru pacienți în orice sistem de sănătate, ajunge să fie adoptată de toată comunitatea medicală pentru că există un singur și simplu principiu care guvernează. Medicina este o știință bazată pe dovezi. Atunci când ai dovezi medicale că un lucru, un medicament, o abordare, o terapie funcționează mai bine decât în trecut, acel lucru are dovezi suficiente și este adoptat în forurile științifice și imediat adoptatde întreaga comunitate medicală cate este foarte bine conectată. Știm că medicii merg la congrese internaționale. Acesta este rolul acestor congrese. Utilizarea tehnologiei în domeniul medical este mult mai ușor pentru că există experiențe de bune practici, utilizate în străinătate, în sisteme de sănătate mult mai dezvoltate. Și noi luăm modele care funcționează bine în alte părți și le adaptăm particularităților locale.

De exemplu, la un spital din București există un sistem integrat intern de telemedicină în care medicul care este de gardă are monitoare cu situația pacienților din ATI fără să fie nevoit să meargă efectiv dintr-un salon în altul să verifice. Toate măsurătorile le poate vedea în timp real. Apar și alerte pentru fiecare pacient care se destabilizează", spune Andrei Baciu.

