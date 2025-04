Asigurarea obligatorie a locuințelor: paza bună trece primejdia rea

Evenimentul, care i-a avut parteneri pe Consiliul Județean Galați și Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, a fost dedicat promovării siguranței locuințelor din România. Evidențierea importanței asigurărilor pentru protecția împotriva dezastrelor naturale sau a incidentelor provocate într-un județ ca Galați nu a fost aleasă întâmplător de organizatorii conferinței, având în vedere inundațiile catastrofale care au lovit acest județ în septembrie 2024 și în urma cărora 4.000 de locuințe au fost afectate, iar aproape 1.000 au fost distruse în totalitate.

Vicepremierul Marian Neacșu: „Asigurările nu trebuie privite ca un moft sau ca o obligație birocratică, ci ca o formă de guvernanță personală”

Prezent la dezbateri, vicepremierul Marian Neacșu a subliniat necesitatea urgentă de întărire a sistemului de protecție al locuințelor în fața dezastrelor naturale, printr-o cooperare mai strânsă între autoritățile guvernamentale și industria de asigurări. „Este o temă extrem de generoasă și nu doar pentru că ne afectează pe toți direct, ci și pentru că scoate în evidență nevoia unei complementarități fundamentale între politicile guvernamentale și politica de asigurare”, a spus Marian Neacșu. El a adăugat că piața de asigurări din România este una „matură și echilibrată, dar nu suficient de cuprinzătoare atunci când vorbim despre asigurările obligatorii pentru locuințe. „Vicepremierul a făcut referire și la inundațiile devastatoare din toamna anului 2024, care au afectat grav județele Galați și Vaslui. „Evenimentele din septembrie anul trecut ne-au arătat, fără echivoc, cât de nepregătiți suntem. Atât la nivel instituțional, cât și la nivel individual. Este momentul să învățăm din aceste lecții”, a mai spus Marian Neacșu, punctând în același timp că, după aceste dezastre, Guvernul a intervenit rapid. „La câteva ore după producerea sinistrului, premierul a fost prezent la fața locului. Am ținut legătura în permanență și, în mai puțin de 24 de ore, am convocat o ședință de Guvern în care am aprobat o hotărâre pentru acordarea unui sprijin financiar de urgență în valoare de 10.000 de lei pentru fiecare familie afectată. Ulterior, am revenit și am dublat acest sprijin, adăugând încă 15.000 de lei pentru achiziționarea bunurilor de primă necesitate pierdute în urma inundațiilor”, a precizat vicepremierul. „Am alocat fonduri pentru reabilitarea drumurilor județene, iar cei de la Apele Române au intervenit pentru refacerea digurilor, curățarea canalelor și alte măsuri tehnice necesare”, a mai continuat el.

„La nivelul județelor Galați și parțial în Vrancea și Vaslui, rata de acoperire prin polița PAD era de doar 16-18%. Este evident că multe dintre locuințele afectate nu au beneficiat de despăgubiri prin sistemul de asigurare. Asta înseamnă că efortul bugetar a fost mai mare, iar fondurile alocate puteau fi direcționate mai eficient dacă polițele ar fi existat”. vicepremierul Marian Neacșu.

Referindu-se la un scenariu ipotetic de cutremur major, Marian Neacșu a avertizat că „doar la nivelul locuințelor, pagubele s-ar ridica între 3 și 5 miliarde de lei, în condițiile în care capacitatea actuală de acoperire a Pool-ului de Asigurare este de 1,3-1,5 miliarde de euro.

56 milioane de lei au fost despăgubirile plătite anul trecut de către companiile membre UNSAR pentru locuințele afectate de furtuni

Județul Galați este din ce în ce mai expus

La rândul său, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a tras semnal de alarmă privind riscurile din ce în ce mai mari la care este expus județul său în fața dezastrelor naturale și a vorbit despre măsurile pe care trebuie să le ia autoritățile, dar și despre ce ar trebui să facă populația pentru a limita efectele acestora. Datele prezentate de Costel Fotea au fost un semnal de alarmă: doar în 2024, aproape 4.000 de gospodării au fost inundate și au fost afectate peste 7.000 de persoane. „Gândiți-vă că doar în 2024, la Galați, au fost inundate aproape 4.000 de gospodării, ceea ce înseamnă peste 7.000 de persoane afectate. Extraordinar de mult! Doar pentru primul ajutor acordat de Guvern s-au alocat 145 de milioane de lei, pentru ca oamenii să-și refacă puțin gospodăria și să-și cumpere ce înseamnă electrocasnice. Refacerea infrastructurii rutiere locale a presupus, de asemenea, sume foarte mari”, a declarat președintele Consiliului Județean Galați. Costel Fotea a amintit că județul a fost lovit de inundații majore în 2006, 2009, 2013, 2016 și 2024, cu intensități tot mai crescute. „De la o inundație la alta, cantitățile de ploaie căzute într-un interval foarte scurt de timp sunt din ce în ce mai mari. Dacă în 2013, cantitatea de apă a fost de aproape 200 de litri într-o zi și jumătate – două, acum, în 2024, 170-200 de litri au căzut într-o singură noapte.”

„Putem, cu un efort minim, măcar după ce trece acest dezastru, să nu mai avem grija că mâine sau poimâine nu avem cu ce să ne cumpărăm un aragaz sau un televizor… Multe case, construite temeinic, din cărămidă sau bolțari, nu au fost afectate la structură, dar interiorul a fost distrus complet: parchet, mobilier, electrocasnice. Prețul unei asigurări nu este mare, dar poate să aducă un minim de liniște după un astfel de fenomen. Am văzut suferință în casele oamenilor, familii distruse, bătrâni de 80 de ani care abia s-au salvat din fața puhoaielor”. Costel Fotea, președintele CJ Galați

