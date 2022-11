Bogdan Chirițoiu: România stă bine. E diversificată și e important să menținem această arie largă de surse de energie

Acesta atrage atenția că independența constă în diversificarea surselor de energie.

"Nu există independență absolută. Independența o dă faptul că depinzi de mulți. Dependența periculoasă este să depinzi de un singur lucru, de o singură sursă, de o singură industrie. Cred că Europa, nu România pentru că România stă destul de bine pe energie, noi suntem diversificați față de alte țări, este un câștig al acestei țări și trebuie să-l păstrăm. Dar Europa a învățat că e o prostie să depinzi de o singură sursă de gaz. Și lecția aceasta cred că e, a acestei crize prin care trece toată Europa este că această prostie nu va mai fi repetată. Să depindem de o singură sursă de aprovizionare pentru gaze.

România stă bine. E diversificată și e important să menținem această arie largă de surse de energie. Am vrea să fim exportatori neți de energie. Și corect pentru că ce se întâmplă pe un an de zile dar nu pot să mă uit numai pe an. Sunt zile și sunt perioade din zile în care România exportă sau importă. Lucrurile astea vor continua, chiar dacă vom redeveni, sperăm, în curând, exportatori neți de energie, vor fi perioade din an, zile, ore, în care va trebui să importăm. Conexiunea cu restul Europei va rămâne importantă. Va deveni mult mai ieftin. În loc s ă ai capacități excedentare când nu bate vântul în Marea Neagră, să produci tu energie, s-ar putea să fie foarte scump. E mult mai ieftin, în anumite momente, să putem să importăm", precizează reprezentantul Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu explică faptul că închiderea minelor pe cărbune a fost necesară deoarece era prea scumpă exploatarea huilei.

"Nimeni nu e forțează să închidem capacități. Dar ele sunt prea scumpe. Cu războiul ăsta, prețul este atât de mare că orice e rentabil în momentul de față. Dar, de obicei, cărbunele nu era. Subvențiile pe huilă, nu pe lignit, care a fost pe pozitiv, ne-au costat un miliard și jumătate de euro, sub diverse forme. Oricum vom mai da subvenții. Avem sute de milioane pe care le vom da. De asta se închid unele capacități, pentru că ele nu rentează. Sunt prea scumpe", explică acesta.