Zodiac 15-21 iunie 2026: Cine sunt norocoșii săptămânii

Berbec

Săptămâna aceasta ești în centrul atenției. Venus îți amplifică farmecul personal și te ajută să atragi oameni și oportunități importante. Primele zile ale săptămânii aduc sprijin emoțional și șansa de a repara relații care au avut de suferit în ultimele luni. Spre weekend, vei înțelege mai bine cine îți este cu adevărat alături.

Taur

Proiectele personale au toate șansele să evolueze spectaculos. Luna în Rac îți oferă inspirație și claritate, iar mijlocul săptămânii scoate la iveală latura ta creativă. Dacă te-ai simțit stresat în ultima perioadă, activitățile artistice sau hobby-urile îți pot aduce liniște și satisfacții neașteptate.

Gemeni

Luna Nouă de săptămâna trecută continuă să își facă simțită influența și marchează începutul unui nou capitol important. Vei avea ocazia să înveți lucruri noi și să primești sprijin pentru proiectele tale. În a doua parte a săptămânii, carisma și inteligența ta vor atrage atenția celor din jur.

Rac

Luna începe în semnul tău și aduce energie pozitivă, vindecare și dorința de a pune ordine în viața personală. Ai grijă la cheltuieli, deoarece tentațiile pot fi mai mari decât de obicei. Spre finalul săptămânii, o călătorie sau un nou domeniu de studiu îți poate stârni interesul.

Leu

Venus în semnul tău îți oferă încredere, magnetism și o stare de spirit excelentă. Este o perioadă favorabilă pentru iubire, proiecte creative și relații sociale. Mijlocul săptămânii îți aduce momente de bucurie și ocazia de a petrece timp de calitate alături de cei dragi.

Fecioară

Prietenii și relațiile apropiate ocupă un loc important în această săptămână. Vei simți nevoia să fii mai prezent pentru oamenii pe care îi apreciezi. Începând de miercuri, astrele te îndeamnă să încetinești ritmul și să îți acorzi timp pentru reflecție și odihnă. Weekendul îți oferă curajul de a spune ceea ce gândești.

Balanță

Cariera și imaginea profesională sunt în prim-plan. Este o perioadă excelentă pentru a prelua inițiativa și pentru a demonstra ce poți. Mijlocul săptămânii te ajută să înțelegi mai bine lecțiile trecutului și să te pregătești pentru oportunitățile care apar în perioada următoare.

Scorpion

Energia apei de la începutul săptămânii îți este favorabilă și îți oferă încredere în propriile forțe. Vei începe să îți conturezi mai clar obiectivele pentru următorul an. Este momentul să faci planuri mari și să pui bazele unor proiecte importante.

Săgetător

Reflectezi la lecțiile învățate în ultimele luni și începi să vezi mai clar direcția în care vrei să mergi. Dorința de aventură și explorare crește considerabil. Dacă nu poți călători, încearcă să înveți ceva nou sau să te implici într-un proiect care îți lărgește orizonturile.

Capricorn

Relațiile sunt în centrul atenției. Comunicarea devine mai sinceră, iar unele neînțelegeri mai vechi pot fi rezolvate. Astrele te ajută să lași în urmă situații care te-au ținut blocat. Spre weekend, vei avea ocazia să descoperi informații valoroase și perspective noi.

Vărsător

Rutina zilnică și organizarea sunt temele principale ale săptămânii. Este timpul să îți pui ordine în program și să îți stabilești prioritățile. Dialogurile cu partenerul de viață sau cu colaboratorii vor fi mai constructive, iar finalul săptămânii îți aduce o doză importantă de încredere în propriile forțe.

Pești

Iubirea și romantismul sunt favorizate de astre. Primele zile ale săptămânii sunt ideale pentru apropiere, flirt și momente speciale petrecute alături de persoana iubită. În a doua parte a săptămânii vei găsi soluții creative la probleme mai vechi, iar weekendul aduce schimbări pozitive și introspecție.