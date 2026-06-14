Scoția debutează cu victorie la Cupa Mondială 2026. McGinn a decis duelul cu Haiti și a urcat britanicii pe primul loc în grupă

Scoția – Haiti 1-0 la Cupa Mondială 2026. John McGinn aduce victoria britanicilor

Selecționata Scoției a revenit la Cupa Mondială după o absență de 28 de ani și a făcut-o într-un mod ideal. Britanicii au învins Haiti cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Boston Stadium, în primul meci din Grupa C a Cupei Mondiale 2026, competiție organizată de Statele Unite, Mexic și Canada.

Unicul gol al partidei a fost marcat de John McGinn în minutul 28, reușită care a adus trei puncte extrem de importante pentru scoțieni și i-a instalat pe primul loc al grupei după disputarea primei etape.

Pentru Scoția, succesul are o semnificație aparte. Naționala britanică nu mai participase la un turneu final mondial din 1998, iar victoria din fața reprezentativei din Haiti reprezintă un început promițător într-o grupă din care mai fac parte două adversare redutabile, Brazilia și Maroc.

McGinn a făcut diferența într-o primă repriză dominată de scoțieni

Scoția a început partida în forță și a transmis încă din primele minute că își dorește controlul jocului. Prima ocazie importantă a venit în minutul 3, când Ben Doak a încercat poarta cu un șut expediat de la marginea careului.

Presiunea britanicilor a continuat, iar în minutul 17 Scott McTominay a fost foarte aproape de deschiderea scorului. Mijlocașul a trimis mingea în bară cu un șut puternic de la aproximativ 16 metri.

Golul a venit în cele din urmă în minutul 28. După ce portarul haitian Johny Placide a respins reluarea lui Adams, mingea a ajuns la John McGinn. Căpitanul formației Aston Villa a șutat de la marginea careului, mingea fiind deviată de Bellegarde înainte de a intra în plasă.

Haiti a avut puține oportunități înainte de pauză. Cea mai importantă a fost semnată de Providence în minutul 34, însă portarul Angus Gunn a intervenit sigur și a păstrat avantajul scoțienilor.

Haiti a forțat egalarea, dar Scoția a rezistat până la final

După revenirea de la vestiare, partida a devenit mult mai echilibrată. Scoția a încercat să își dubleze avantajul, iar McGinn a fost aproape de o nouă reușită în minutul 73, însă șutul său din interiorul careului a trecut pe lângă poartă.

Pe măsură ce timpul se scurgea, Haiti a preluat inițiativa și a împins jocul spre poarta adversă. Reprezentativa caraibiană a dominat ultimele minute și a fost foarte aproape să obțină un punct.

Cea mai mare ocazie a venit în minutul 85, când Pierrot, colegul internaționalului român Valentin Mihăilă la Rizespor, a reluat cu capul de la aproximativ șapte metri, însă mingea a trecut puțin pe lângă poartă.

În prelungiri, același Pierrot a mai avut o șansă uriașă. Atacantul a șutat din voleu în minutul 90+4, dar Angus Gunn a fost la post și a reținut mingea, conservând victoria Scoției.

Program dificil pentru ambele echipe în Grupa C

Victoria o transformă pe Scoția într-un lider provizoriu al Grupei C și îi oferă un plus de încredere înaintea duelurilor decisive care urmează.

Scoțienii vor întâlni Maroc pe 20 iunie și Brazilia pe 25 iunie, două confruntări care vor decide șansele de calificare în fazele eliminatorii.

De cealaltă parte, Haiti, aflată la doar a doua participare din istorie la Cupa Mondială, după cea din urmă cu 52 de ani, va încerca să producă surpriza în meciurile cu Brazilia și Maroc.

După un debut solid și o victorie muncită, Scoția visează din nou la performanțe importante pe cea mai mare scenă a fotbalului mondial, iar succesul cu Haiti ar putea reprezenta primul pas spre o campanie memorabilă la Cupa Mondială 2026.

Haiti - Scoţia 0-1 (0-1)

A marcat: John McGinn (28).

Boston, Boston Stadium: 64.146 spectatori

Cupa Mondială 2026 - Grupa C



Au evoluat echipele:

Haiti: 1. Johny Placide (căpitan) - 2. Carlens Arcus, 4. Ricardo Ade, 5. Hannes Delcroix, 8. Martin Experience - 11. Louicius Deedson (21. Josue Casimir, 61), 10. Jean-Ricner Bellegarde, 17. Danley Jean Jacques, 15. Ruben Providence (19. Yassin Fortune, 85) - 18. Wilson Isidor (16. Lenny Joseph, 75), 20. Frantzdy Pierrot. Selecţioner: Sebastien Migne.

Rezerve neutilizate: 12. Alexandre Jr Pierre, 23. Josue Duverger - 3. Keeto Thermoncy, 13. Markhus Lacroix, 22. Jean-Kevin Duverne, 24. Wilguens Paugain, 6. Carl Sainte, 14. Garven Metusala, 25. Dominique Simon, 26. Woodensky Pierre, 7. Derrick Etienne Jr, 9. Duckens Nazon.

Scoţia: 1. Angus Gunn - 2. Aaron Hickey (22. Nathan Patterson, 75), 5. Grant Hanley, 13. Jack Hendry, 3. Andrew Robertson (căpitan) - 17. Ben Gannon-Doak (11. Ryan Christie, 75), 4. Scott McTominay, 19. Lewis Ferguson, 7. John McGinn (25. Findlay Curtis, 82) - 20. Lawrence Shankland (23. Kenneth McLean, 82), 10. Che Adams (9. Lyndon Dykes, 75). Selecţioner: Steve Clarke.

Rezerve neutilizate: 12. Liam Kelly, 21. Craig Gordon - 6. Kieran Tierney, 15. John Souttar, 16. Dominic Hyam, 24. Anthony Ralston, 26. Scott McKenna, 8. Tyler Fletcher, 14. Ross Stewart, 18. George Hirst.



Arbitru: Mustapha Ghorbal; arbitri asistenţi: Mokrane Gourari, Abbas Akram Zerhouni (toţi din Algeria); al patrulea oficial: Alejandro Hernandez Hernandez (Spania); arbitru asistent de rezervă: Jose Enrique Naranjo (Spania)

Arbitru video: Abdallah Al-Shehri (Arabia Saudită); arbitri asistenţi: Mohammed Obaid Khadim (EAU), Fedayi San (Elveţia)

Cartonaşe galbene: Bellegarde (39), Hickey (46), Curtis (90+1), McLean (90+5).

Agerpres