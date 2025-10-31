„Până acum cinci ani, nu se făcuse absolut nimic.” – Promisiunile șefului CFR Călători despre modernizarea transportului feroviar

Modernizarea căilor ferate, începută cu întârziere, dar în plină viteză

Transportul feroviar românesc trece prin cea mai amplă transformare din ultimele decenii. Potrivit directorului general al CFR Călători, Traian Preoteasa, procesul de modernizare a început abia în urmă cu cinci ani, după o perioadă lungă de stagnare. Declarațiile au fost făcute în cadrul Conferinței Naționale Income Magazine Corporate – „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare”.

„Până acum cinci ani, nu se făcuse absolut nimic. Astăzi avem linii pe care circulăm cu 160 km/h și un program amplu de reparații și modernizări finanțat prin PNRR”, a precizat Preoteasa.

Trenuri moderne și investiții prin PNRR

În prezent, parcul feroviar al României are o vechime medie de peste 40 de ani, însă lucrurile încep să se schimbe. Primele rame Alstom – cinci la număr – au intrat deja în circulație, urmând ca până la finalul programului să fie livrate 37. De asemenea, ramele PESA vor completa procesul de reînnoire a materialului rulant.

Programul PNRR a revigorat toate uzinele de material rulant din țară, fiecare primind contracte pentru reparații și modernizări. „Avem o execuție de aproximativ 40% și suntem convinși că vom duce proiectul la bun sfârșit”, a spus directorul CFR Călători.

Cea mai mare provocare: omologarea trenurilor moderne

Deși investițiile sunt în desfășurare, cea mai mare dificultate rămâne procesul de omologare a noilor trenuri și utilaje de transport. „A durat foarte mult și a costat enorm. Singurul avantajat la început a fost Softronic, care producea deja pentru Suedia și avea omologările necesare. Acum însă, toate companiile din România livrează material rulant omologat”, a explicat Preoteasa.

Acesta a mai subliniat că omologările nu trebuie să se oprească odată cu închiderea PNRR: „Am cerut o derogare pentru ca programul să continue, cel puțin pentru jumătate dintre unitățile contractate prin fondurile europene.”

60% din rețeaua feroviară – încă diesel

Un alt obstacol major pentru modernizarea completă este structura rețelei feroviare. Aproximativ 60% din infrastructura României este încă pe diesel, în timp ce restul de 40% este electrificată.

„Din cauza politicilor Green Deal, producția de material diesel a fost aproape abandonată în Europa. În România, doar Grampet mai produce. De aceea, încercăm să achiziționăm rame diesel din Vest, acolo unde trenurile vechi sunt scoase din uz odată cu electrificarea rapidă”, a adăugat șeful CFR Călători.

România intră, în sfârșit, în noua eră feroviară

După zeci de ani de stagnare, modernizarea transportului feroviar românesc a intrat într-o etapă concretă. Investițiile prin PNRR, noile trenuri electrice și diesel și accelerarea omologărilor marchează începutul unei „noi ere feroviare” – una în care viteza, confortul și siguranța pasagerilor devin în sfârșit priorități reale.