Conferința Națională Income Magazine Corporate „Viziune. Viteză. Viitor. Noua eră feroviară pune România în mișcare” 

Evenimentul reunește autorități, experți, operatori și investitori pentru a analiza cele mai importante proiecte și direcții strategice din transportul feroviar. Conferința va pune accent pe modernizarea infrastructurii, digitalizare, mobilitate durabilă și conectivitate logistică, cu un focus special pe impactul PNRR și perspectivele trenurilor de mare viteză în România.

Teme de discuție:

Planurile pentru reabilitarea și extinderea rețelei feroviare – Strategii naționale și investiții în infrastructura feroviară;

Impactul PNRR asupra căilor ferate din România – Proiecte în derulare și fonduri atrase prin Planul Național de Redresare și Reziliență;

Modernizarea material rulant pentru CFR Călători – Achiziții și reparații, finanțate prin PNRR: locomotive, vagoane, automotoare;

Tunelul Anghel Saligny – proiect de referință – Semnificație istorică și impactul asupra mobilității moderne;

Electrificarea și reducerea emisiilor în transportul feroviar – Tranziția către un sistem feroviar verde și eficient energetic;

Soluții pentru creșterea vitezei trenurilor – Infrastructură, tehnologie și mentenanță

pentru performanță crescută;

Digitalizarea operațiunilor feroviare – bilete online, management digital al traficului și soluții smart;

Intermodalitate: conectarea căilor ferate cu porturile și alte moduri de transport – integrarea trenurilor în lanțul logistic multimodal;

Infrastructura terminalelor feroviare de marfă și logistică – Centre de distribuție, hub-uri logistice și dezvoltare regional;

Siguranța pe calea ferată – Modernizarea sistemelor de semnalizare și telecomunicații pentru prevenirea accidentelor;

Fezabilitatea trenurilor de mare viteză în România – Costuri, scenarii și oportunități pentru infrastructura viitorului;

Producția autohtonă de tramvaie, vagoane și rame electrice;

Stadiul proiectelor majore de infrastructură (inclusiv metroul) – Avansul lucrărilor, obstacole și perspective pentru transportul urban și regional.

Speakeri și invitați:

Ciprian-Constantin Șerban - Ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Ionuț Cristian Săvoiu - Secretar de stat, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Traian Preoteasa - Director General CFR Călători

Ștefan Etveș - Jurnalist

Cristian Erbașu - Director General Erbașu SA

Mihai Barbu - Președinte Autoritatea pentru Reformă Feroviară

Mariana Miclăuș - Director General Metrorex SA

Sebastian Ghiță - Director Comercial Softronic

Gabriel Stanciu - Director General Alstom pentru România, Bulgaria și Rep. Moldova

Radu Urziceanu - Director Direcția Strategie, Reglementări și Reprezentare Externă, CFR SA

Sorin Chinde - Vicepreședinte GRAMPET Group

Daniel Apostolache - Director General Carpatica Feroviar România

Conferința este organizată de Antena 3 SA împreună cu revista lunară economică Income Magazine, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane ale dezbaterii. Evenimentul continuă seria de evenimente naționale ”Conferințele Income Magazine Corporate”, platformă media marca Antena 3 S.A.

Conferința va fi transmisă integral live vineri, 31 octombrie de la ora 09:30 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Antenei 3 CNN https://www.facebook.com/Antena3Oficial,

Income Magazine https://www.facebook.com/IncomeMagazineRomania și

Jurnalul https://www.facebook.com/jurnalul.ro.

Participarea la eveniment se face pe baza de invitație și confirmare prealabilă.