Constantin Damov: Vrem să lansăm la Buzău prima fabrică uscată din Europa

"România nu prea joacă în zone din care noi să putem aduce materii prime, în special cele critice. Și atunci, ce ne rămâne nouă de făcut să fim un jucător industrial, dar și agricol, și să avem o economie prosperă? Va trebui că tot ceea ce consumăm noi, să îi regăsim valoarea pentru un nou ciclu, așa cum și cicluri închise. Circuitul apei în natură, circuitul nutrienților. Resursa cea mai mare pe care o avem noi la dispoziție este risipa. Risipa este o resursă colosală dar noi ne uităm întotdeauna la resursele naturale, să ma extragem ceva", spune antreprenorul.

El atrage atenția că apa este o resursă naturală pe cale de dispariție.

"Apa este o resursă pe cale de dispariție nu numai în România, dar la nivel mondial. În afară de amprenta de dioxid de carbon, astăzi noi am început să măsurăm și amprenta de apă. O pereche de jeanși pe care îi purtăm noi au o amprentă de 8 tone de apă. Un sandviș cu carne de curcan are în spate 6000 de litri de apă. În afară de amprenta de dioxid de carbon, vine cu o amprentă mare o nouă măsurătoare. Amprenta consumului de apă. Consumul de apă este colosal și va trebui să-l punem în evidență", precizează Constantin Damov.

Acesta spune că vrea să deschidă la Buzău o fabrică uscată.

"Vrem să lansăm prima fabrică din Europa, conceptul de fabrică uscată, dry plan. Nefolosind multă apă la spălarea peturilor, ele vin destul de contaminate în România, și trebuie spălate și curățate pentru a putea fi folosite pentru un nou ciclu. Lucrăm acum la o stație enormă de osmoză inversă pentru ca fiecare picătură de apă să nu mai ajungă în canalizare și în stația de epurare a orașului. La sursă vom opri acea apă care încarcă stația de epurare a orașului. Astfel ca apa să nun mai fie risipită".

