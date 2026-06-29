Dezvoltăm România Sustenabil. Nordul capitalei, un nou hub urban de business și ospitalitate

În nordul Bucureștiului, compania românească NIRO Investment Group dezvoltă proiectul Swissôtel Bucharest, unul dintre cele mai ambițioase proiecte de ospitalitate urbană din România.

Christophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group: “În momentul de față, dacă te uiți peste tot în România și în București, nu există un proiect mixt vertical făcut cum trebuie. O singură clădire, cu 30.000 de metri pătrați construiți, care începe cu trei subsoluri pentru parcări, apoi la parter ai un restaurant și un bar. Urcând la etajul doi, ai săli de ședințe și o sală de bal uriașă, fără stâlpi, cu lumină naturală. Urcați mai sus și aveți un executive lounge, cu incă niște săli mici de ședințe. Continuați cu camerele. Aveți câteva etaje cu birouri. Mergeți mai departe și aveți, practic, zona de spa. Apoi rooftop-ul.”

Cu 23 de etaje și o înălțime de peste 86 de metri, îmbrăcată integral în sticlă, clădirea va deveni cel mai înalt hotel din România. Însă adevărata sa valoare nu stă doar în dimensiuni, ci în standardele pe care le introduce pe piața locală.

Cristophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group: ”Va fi primul hotel din România care va avea cerificarea BREEAM. Toate certificările privind sustenabilitatea vor fi îndeplinite, da? Asta înseeamnă economisire de energie la nivelul fațadei, al geamurilor, cum folosim materialele pe care le vom utiliza pentru a fi cât mai sustenabil posibil. Și cum am putea lucra pe cogenerare. Cum putem recupera practic, energia.”

BREEAM este una dintre cele mai respectate certificări de sustenabilitate din lume. Ea analizează consumul de energie, gestionarea apei, materialele utilizate, impactul asupra mediului și calitatea spațiilor create pentru oameni. Mai mult, respectarea acestor standarde este verificată constant. Pe parcursul construcției, proiectul este auditat lunar pentru a demonstra că toate criteriile asumate sunt respectate în fiecare etapă a dezvoltării.

Dar sustenabilitatea nu înseamnă doar tehnologii performante. Înseamnă și responsabilitate față de comunitate și față de mediul înconjurător.

Christophe Chamboncel, Director Executiv NIRO Investment Group:”Ne gândim chiar să avem un stup pe acoperiș, ca să avem mierea noastră, să ne producem propria miere. E foarte la modă acum în Europa de Vest. Tot mai mulți oameni folosesc, practic, acoperișurile.”

România are nevoie de proiecte care nu doar ridică noi clădiri, ci ridică și așteptările pentru ceea ce poate însemna dezvoltarea urbană. Iar atunci când capitalul românesc investește în proiecte construite la standarde internaționale, beneficiile se văd dincolo de arhitectură: în locuri de muncă, în oportunități și în încrederea că orașele noastre pot concura cu cele mai importante destinații europene. Pentru că dezvoltarea nu înseamnă doar ceea ce construim astăzi, ci și moștenirea pe care o lăsăm generațiilor care vor veni.

Poziționare strategică între centrul Bucureștiului și aeroport

Investiție de tip mixed-use - hotel, birouri, restaurante, spații pentru evenimente, spa, rooftop și zone de întâlnire

Lifturi panoramice cu vedere spre oraș și zona Romexpo

Cel mai înalt hotel din România - înălțime de peste 86 de metri și 23 de etaje, aproximativ 30.000 de metri pătrați construiți

Sistem inteligent de management al energiei în camere

Primul hotel din România proiectat pentru certificarea BREEAM

Conceptul proiectului: „One Hotel, One Destination”

La finalizare, proiectul va genera peste 200 de locuri de muncă