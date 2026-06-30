Dezvoltăm România Sustenabil: Pași importanți pentru pădurile viitorului

Prin platforma de sustenabilitate ”România Tot Înainte!”, OSCAR Downstream continuă proiectul de împădurire început în localitatea Sinești, județul Ialomița, unde angajații companiei și copiii acestora plantează, pas cu pas, o nouă pădure. După cele 5 hectare împădurite și 25.000 de puieți plantați în 2024, în județele Timiș și Prahova, compania a revenit la Sinești, unde în 2025 au fost plantați alți 10.000 de puieți pe o suprafață de 2 hectare. Proiectul continuă acolo și în 2026, cu extinderea pădurii cu încă 3 hectare și 15.000 de puieți. Astfel, inițiativa va ajunge la un total de 50.000 de puieți plantați la nivel național.



Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream: ”Pentru noi nu este doar o acţiune de plantare, ci este un proiect pe termen lung, am revenit în același loc la fel ca și anul trecut unde construim pas cu pas o pădure. Acesta este modul nostru de a contribui la un viitor mai verde.”

Peste 100 de angajați ai companiei și-au luat sarcina în serios și au făcut tot ce e necesar pentru ca salcâmii, copaci cu rol esențial în refacerea terenurilor degradate, să fie plantați în așa fel încât să reziste, pentru a stabiliza solul prin rădăcinile lor puternice.

VOX copil: “Întâi trebuie să săpăm o groapă, cum am făcut aici, și trebuie să punem un puiet. Groapa trebuie să fie până la rădăcinile puietului ca să se adâncească.”

VOX tată cu copil în brațe: ”Când va fi el mare, să-și aducă aminte că a participat și el, a făcut și el un lucru mic, pentru viitorul până la urmă și al lui.”

Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream: “În filozofia OSCAR Downstream, sustenabilitatea ocupă un loc important, iar prin platforma “România, tot înainte!” sprijinim acțiuni din domeniul mediului, sănătății și educației.”

Proiectul de la Sinești este al treilea, toate făcând parte dintr-o intervenție etapizată, cu impact pe termen lung asupra mediului și comunității locale.

Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream: “Vom continua să susținem astfel de inițiative, deoarece viitorul este al celor care construiesc cu responsabilitate.”

Dincolo de impactul pentru mediu, acțiunile de plantare au fost o bună ocazie pentru angajați de a se simți ca într-o familie.

VOX angajată: “Este minunat, mai ales că eu sunt nouă venită în echipă.”

VOX angajat: “Atmosfera e foarte frumoasă, suntem ca o familie aici și plantăm, cred că acțiunile de genul ne unesc.”



Acțiunea de plantare a fost sprijinită de Asociația Pădurea Copiilor, partener al OSCAR Downstream în această inițiativă de a arăta că o contribuție activă la dezvoltarea unor soluții sustenabile pentru protejarea mediului este soluția pentru aerul copiilor noștri.