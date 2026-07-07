Dezvoltăm România Sustenabil: Responsabilitate față de mediu și față de consumatori

Sectorul berii, împreună cu lanțul de aprovizionare al acestuia, au contribuit cu trei miliarde de euro la PIB-ul României în 2025 și cu un miliard de euro la bugetul țării. Totodată, în jur de 60.000 de oameni au un loc de muncă datorită acestei industrii. Nu doar economia are de câștigat. Sunt mai bine de trei decenii de când sectorul berii își îndreaptă atenția către mediu. Pe lângă sistemul Returo, pentru ambalajele de unică folosință, Berarii României au propriul sistem de garanție-returnare pentru ambalaje reutilizabile.

Constantin Bratu, Directorul General al Berarilor României: “Aproximativ 15% din volumul de bere comercializat în acest moment este deja tranzacționat prin acest sistem de garanție reutilizare. Oferind, practic, românilor oportunitatea de a consuma o bere într-o sticlă reutilizabilă, care se întoarce în unitățile de producție, se spală, se verifică din toate punctele de vedere ale siguranței alimentului și, ulterior, este umplută și pusă iar pe raft, oferind, în acest fel o soluție prietenoasă atât cu mediul, cât și cu eficiența sistemului de producție de bere.”

De-a lungul timpului, investițiile în sectorul berii au trecut de două miliarde de euro, iar asta ne-a ajutat, la nivel local, să depășim cota stabilită de Uniunea Europeană pentru anul 2030, și anume aceea de a avea 10% ambalaj reutilizabil. România a atins, deja, o cotă de 15 procente.

Constantin Bratu, Directorul General al Berarilor României: “Practic, dacă vreți, una din două beri comercializate în România la sticlă, ambalaj de sticlă, este în ambalaj reutilizabil.”

Rata de reciclabilitate nu depinde doar de consumatori, ci și de deschiderea comercianților de a accepta aceste ambalaje. Producătorii valorifică ingrediente românești, procesate chiar în țara noastră, susținând, astfel, locurile de muncă pentru români. În același timp, îi încurajează și pe clienți să își asume partea lor de responsabilitate în acest proces, returnând sau reciclând ambajele achiziționate.

Constantin Bratu, Directorul General al Berarilor României: “Am introdus, pentru prima dată în România, conceptul de consum moderat, de consum responsabil. El se definește și se declină în toate materialele consumatorilor, că vorbim de categoriile sub 18 ani, unde nu promovăm berea ca și băutură, sau că vorbim chiar de momente când urmează să conducem un vehicul.”

Dincolo de orice cifră, industria berii se remarcă prin grija faţă de mediu şi faţă de oameni, ceea ce transformă un model de business într-un adevărat pilon pentru economia locală.