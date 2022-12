Mădălina Roșca, Primăria Buzău: Kaizen înseamnă să-ți înțelegi rolul, responsabilitățile și să vii cu propriile soluții

"La Primăria Buzău am privit instruirea de îmbunătățire a performanței ca practică de punere în aplicare a Ordinului 600/2018 privind controlul intermanagerial în administrația publică, cadrul legislativ pe care suntem obligați să-l respectăm și să-l implementăm. Am constatat că ni se spune că trebuie să facem multe lucruri gen registru, fișe de post, rapoarte de evaluare. Toate aceste aspecte sunt preluate și prevăzute în alte norme legislative, pe care trebuie să le cunoaștem și să le aplicăm. Dar, cel mai important este că nu am găsit instrumentele de lucru. Am încercat să găsim, pe la alte primării, modele de bune practici, de folosit și de aplicat. Nu am găsit. Fiecare a avut prorpia interpretare, propria abordare, și-a conceput propriile modele.

Controlul managerial, așa cum este denumit, este axat pe partea de verificare, de monitorizare, de control, mai puțin pe partea de implementare. Cum trebuie să procedezi, când trebuie să procedezi, ce trebuie să urmărești. Lucrurile acestea încă nu ne sunt foarte clare și atunci metoda kaizen ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-a oferit o modalitate facilă de a înțelege și de a aplica bunele practici. Kaizen nu înseamnă numai intruire, de fapt înseamnă a te determina să-ți înțelegi rolul, responsabilitățile, problemele și să vii tu, cel care ești implicat în proces, la nivel de execuție, să vii cu propriile soluții pentru eliminarea pierderilor, îmbunătățire. Nu vorbim de aspecte de pură teorie", spune aceasta.

La Primăria Buzău s-a obținut un timp mult mai scurt de răspuns la cererile cetățenilor.

"La tot ce implică fiscalitate în Primăria Buzău s-au redus foarte mult pașii pe care un cetățean îi parcurgea în instituție. Pentru că avem un ghișeu unic unde se prezintă toate informațiile, cetățeanul primește toate răspunsurile la întrebările pe care le are, primește documentație, unde este instruit despre ce are de făcut, cum trebuie să completeze un document, ce trebuie să anexeze. Aici vorbim despre problemele pe care noi le-am identificat în Primăria Buzău, nu neapărat sunt probleme general valabile. Asta însemnat că cetățeanul nu mai intră din birou în birou. Prin eliminarea tuturor pierderilor din procese s-a obținut un timp mult mai scurt de răspuns, de rezolvare a unui document", arată Mădălina Roșca.