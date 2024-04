Mamaia devine Miami de România

Se fac investiții, s-au găsit soluții pentru atribuirea plajelor pe perioade de 10 ani, astfel încât să se poată face amenajări cât mai atractive și să crească numărul turiștilor. Organizația de Management al Destinației, formată din sectorul public și cel privat, în proporții egale, are o strategie pe termen lung, iar implementarea proiectelor deja a început. Reprezentanții mediului privat își promovează hotelurile și restaurantele „la pachet” cu toate atracțiile destinației, dorindu-și o colaborare cât mai fructuoasă cu sectorul public. Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a dezmințit știrile false despre începerea lucrărilor de reparații pe bulevardul principal din Mamaia chiar în sezonul estival.

Litoralul românesc s-a luptat, în ultimii ani, cu foarte multe știri false și cu reclama negativă făcută, de multe ori, chiar de constănțeni. În timp ce ofertele din țările care intră în competiție cu România pe segmentul acesta de piață din turism sunt sprijinite de strategiile naționale de dezvoltare economică, dar și de cetățenii din aceste țări, România a fost mai mult criticată, inclusiv de români, deși raportul calitate/preț a devenit mai bun în țara noastră decât în alte destinații turistice cu zone de litoral, în ultimii ani - fapt subliniat chiar de agențiile de turism care vând vacanțe de vară.

Pentru a aduce în dezbatere toate problemele, dar și oportunitățile de dezvoltare pentru litoralul românesc și în special pentru zona Mamaia-Constanța, Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, împreună cu cotidianul Jurnalul, a organizat, ieri, conferința națională „Restart Mamaia 2024 - o nouă identitate, o nouă dezvoltare, o nouă viață”, la Pavilionul Expozițional Constanța.

La dezbaterea moderată de jurnalistul Adrian Ursu au participat la discuții Vergil Chițac, primarul municipiul Constanța, George Măndilă, președintele OMD Mamaia-Constanța, Mircea Titus Dobre, fost ministru al Turismului, fost proprietar de hotel în stațiunea Mamaia, până anul acesta, actualmente fiind realizator TV Antena 3 Constanța. De asemenea, au discutat despre proiectele de dezvoltare a turismului în județ Enache Bucovală, președinte al noului OMD județean Constanta, Adrian Gorpin, jurnalist Funkytravel.ro, Sebastian Puznava, reprezentantul Hotelului Victoria Resort Mamaia și Răzvan Dobre, directorul Hotelului Nyota.

„Rebranding”, un nou, logo și altă viziune

Stațiunea Mamaia a întinerit, cu un „rebranding”, un nou logo și o Organizație de Management al Destinației care o trimite la târguri internaționale și o face cunoscută întregii lumi. Noua echipă care administrează cea mai importantă stațiune turistică de la malul mării se străduiește să facă investiții în infrastructură și să schimbe cu adevărat atât fața stațiunii, cât și pe cea a orașului Constanța, pentru ca această parte a litoralului românesc să fie cât mai competitivă pe piața internațională și să atragă un număr din ce în ce mai mare de turiști din țară și din străinătate. La fel de importante sunt și strategiile și investițiile în promovare, de care acum se ocupă OMD Mamaia-Constanța.

„Obiectivul esențial al unui primar, într-un oraș precum Constanța, este să aducă investitori și turiști, iar acest lucru se întâmplă numai dacă Primăria oferă standarde înalte. Cred că putem introduce aici și serviciile de turism. Avem o strategie după care ne ghidăm. Problema, în România, e să urmărim aceste strategii. Tocmai de aceea, avem atât o strategie de turism, cât și o asumare a acesteia”, a explicat primarul Constanței, Vergil Chițac.

Acesta a mai spus că promovarea turismului se bazează acum și pe OMD, în care administrația locală este parte, reprezentând 50%, restul fiind sectorul privat, adică cei care reprezintă serviciile din turism.

Noi oferte pentru extinderea sezonului

Principala preocupare a OMD este acum extinderea sezonului estival și lansarea unei oferte complexe, nu doar pentru baie și plajă sau distracție, ci și pentru turismul cultural, city break sau tratamente balneare, tot anul.

„Trebuie să conexăm ceea ce se întâmplă în Mamaia în timpul sezonului estival cu ceea ce se întâmplă în zona veche, peninsulară. Cazinoul e aproape finalizat. Pe 13 aprilie 2020 a fost anunțat Inspectoratul de Stat în Construcții că încep lucrările care ar fi trebuit să dureze 30 de luni, dar s-a prelungit proiectul, pentru că au fost și lucruri pe care proiectantul nu le avea în vedere, cum ar fi consolidarea clădirii. Prezența cazinoului renovat este o atracție pentru oameni. Pornind de la cazinou, cred că mulți investitori care acum sunt proprietarii altor clădiri din zona peninsulară, cu o istorie foarte bogată, vor fi stimulați să investească în reabilitarea lor. Primăria dorește să îi ajute. Avem programe prin care se poate finanța refacerea fațadelor clădirilor”, a mai explicat primarul Chițac.

Importanța turismului cultural și a zonelor istorice

Se pornește de la o viziune mai largă asupra destinației, mai ales pentru că trendul european este axat acum pe turism cultural, iar noile investiții vizează scoaterea în evidență a acestor monumente istorice și a poveștilor lor, astfel încât și zona peninsulară să fie vizitată. Orașul de la malul mării, ca toată Dobrogea, de altfel, reprezintă un exemplu de succes al cooperării între etnii, timp de secole. „Pe o suprafață de câteva hectare sunt biserici, sinagogi, moschei, ceea ce arată armonia care a domnit în Constanța. Noi nu am avut niciodată probleme interetnice, ci totul este în armonie”, a mai spus primarul.

Tocmai de aceea, proiectele de investiții ale Primăriei Constanța au vizat reabilitarea zonei peninsulare, au fost pavate străzile, s-a pus granit și se are în vedere lărgirea zonei pietonale.

Stop construcției de blocuri în stațiune

Pentru prima oară, în ultimele două decenii s-a pus problema stopării extinderii construcției de blocuri în zona care ar trebui să rămână de agrement. Mamaia a suferit foarte mult, atât din cauza lipsei investițiilor pe o perioadă lungă, cât și din cauza reclamei negative care i s-a făcut, în ultimii 20 de ani, nu doar pentru prețurile „piperate”, ci și pentru construcțiile haotice.

Atât reprezentanții administrației locale, cât și cei ai sectorului privat au în vedere acum revenirea la normalitate, considerând că aici trebuie să se dezvolte hotelurile, pentru primirea turiștilor și investițiile vor merge către infrastructură și agrement.

Mamaia și Constanța ar vor deveni o singură destinație turistică, iar pentru acest proiect a fost creată un OMD care va ajuta la promovarea acestui pachet de servicii comun.

Lupta cu „fake news” și cu reclama negativă

Fostul ministrul Mircea Dobre a vorbit despre necesitatea intabulării plajelor care au fost lărgite, pentru a se putea face un proiect de investiții pe o perioadă lungă, dar și despre necesitatea de extindere a sezonului estival și despre nevoia de luptă împotriva știrilor false care au pus în pericol permanent turismul pe litoralul românesc.

„Anul trecut, toată lumea a vândut foarte bine până la apariția știrilor despre holeră. Directorul unei instituții a anunțat că holera vine fix în 10 zile. Acum mă aștept ca anul acesta să vină megalodonii, după ce deja toate vânzările au crescut. Așteptăm să vedem ce surprize vom mai avea”, a spus Mircea Dobre, care anul trecut a simțit din plin efectele „fake news”, fiind proprietar de hotel, în stațiunea Mamaia. De altfel, nu a fost singura situația în care vânzările s-au oprit brusc sau chiar au fost anulări ale rezervărilor, după lansarea unor știri sau alarme false care s-au mediatizat și s-au viralizat pe internet, fără a se verifica informațiile. HoReCa s-a confruntat permanent cu astfel de atacuri, pe lângă reclama negativă care adesea nu se baza pe situații reale.

Se va miza pe lux și spectacol

Un alt proiect care vizează dezvoltarea stațiunii Mamaia în următoarea perioadă este transformarea stațiunii în atracție de 5 stele. „Pentru extinderea sezonului estival avem mai multe variante. Una ar fi să facem la Mamaia zone de 5 stele, pentru a atrage turiștii străini, mai ales. Noi vrem să-i încurajăm pe investitorii care vor să facă hoteluri de lux. Sunt și investitori care vor să construiască terme, pe zonele pe care le dețin. De asemenea, un centru de conferințe, pentru că Mamaia duce lipsă de așa ceva. Toată lumea trebuie să se regăsească în Mamaia, atât cei care au un buget redus, cât și cei care vor să stea în condiții de lux. Direcția de dezvoltare pe plajă e să devină zonă de 5 stele. Le vom face viața foarte grea celor care vor să construiască „monștri de beton” și îi vom ajuta pe cei care vor să construiască hoteluri”, a mai declarat Vergil Chițac.

Deschidere pentru piața din Asia

Sebastian Puznava, patronul Hotelului Victoria, își promovează unitatea de cazare la pachet cu întreaga destinație și spune că are încredere în faptul că Mamaia este o destinație și o stațiune completă, comparabilă cu Miami, din SUA, iar acum se deschide pentru piața din Asia, ca destinație nouă.

S-a discutat, de asemenea, despre unicitatea stațiunii și distracțiile care atrag turiștii. Lărgirea plajelor este un beneficiu și trebuie să se profite de noile suprafețe. Cu trecerea timpului, nisipul devine din ce în ce mai fin, iar intrarea în mare mai lină, la fel ca înainte. Suprafața foarte mare de plajă este un avantaj mai ales în contextul actual, al aplicării unor noi reguli, la nivel internațional, deoarece vor fi respectate noi distanțe între șezlonguri și luciul apei.

Răzvan Dobre, directorul Hotelului Nyota, a vorbit despre oportunitatea pe care o reprezintă promovarea în comun a destinației și a demontat unul dintre miturile legate de inconveniente, respectiv zgomotul din zona de nord, unde sunt cluburi, explicând că se respectă programul de odihnă. Acesta a mai vorbit despre necesitatea de a li se oferi turiștilor cât mai multe informații despre oferta stațiunii Mamaia, inclusiv despre transport și căile de acces în stațiune, pentru că acum sunt mulți turiști străini care sună la hotel să întrebe cum pot ajunge la Mamaia.

Preluăm turiștii altor destinații internaționale

Enache Bucovală a subliniat nevoia de organizare în cadrul OMD-ului județean pe care îl reprezintă, dar și despre oportunitățile pe care le are litoralul românesc de a atrage turiști străini, în contextul actual.

„Constanța-Mamaia este destinație sigură și ar trebui să profităm de această oportunitate. Noi suntem la început de drum, ca OMD. Înființarea OMD-urilor reprezintă o oportunitate PNRR a României. Deși ne-am înființat abia în ianuarie 2024, am reușit să stabilim prioritățile. Există niște mituri că litoralul românesc nu se ridică la nivelul celorlalte destinații similare. Avem o problemă și în privința plajelor, pentru care licitațiile s-au făcut pe 2 ani. Nimeni nu poate face investiții pe doi ani. Am găsit deschidere la Ministerul Mediului, pentru a se face licitații pe 10 ani. Urmează o hotărâre de guvern pentru atribuirea plajelor pe 10 ani. PUZ-ul este o cerință a mediului de afaceri. Am reușit, ca OMD județean, să devenim entitate eligibilă în ghidurile de finanțare până în 2027. Mangalia are deja OMD și îl vom invita să intre în acest OMD județean, astfel încât strategia să fie comună”, a spus Bucovală.

S-a lansat zvonul că, exact în sezonul estival, municipalitatea vrea să repare bulevardul, ceea ce nu e adevărat. Stațiunea Mamaia a fost gândită ca o grădină, dar acum numărul de construcții e foarte mare și trebuie să fie creată o rețea a infrastructurii pluviale, dar nu vom face reparațiile bulevardului anul acesta și nu vor fi în sezonului estival. Vom face un proiect integrat și se va implementa pe tronsoane. Vergil Chițac, primar Constanța

