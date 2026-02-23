Ministerul Sănătății pregătește vaccinarea HPV în farmacii

Țara noastră se află pe primul loc în Europa la numărul de îmbolnăviri de rujeolă, iar actualul sezon gripal a adus un număr de cazuri semnificativ mai mare decât media ultimilor cinci ani. Specialiștii pun această evoluție pe seama scăderii ratelor de vaccinare și a dezinformării persistente din spațiul public.

Problema a fost dezbătută în cadrul Conferinței Naționale „România în alertă – Boli transmisibile scapă de sub control”, organizată de Antena 3 CNN, unde decidenți și experți în sănătate au analizat cauzele și posibilele soluții.

Potrivit specialiștilor, combaterea dezinformării cu ajutorul profesioniștilor din domeniul medical reprezintă cea mai eficientă strategie pentru stoparea declinului vaccinării. În paralel, însă, persistă și dificultăți administrative. Aproximativ 10% dintre medicii de familie nu sunt înscriși în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV), ceea ce limitează capacitatea sistemului de a monitoriza și încuraja actul vaccinal.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că, deși procentul medicilor înscriși în RENV este ridicat, problema nu se reduce exclusiv la acest aspect. „90% dintre medicii de familie sunt înregistrați în RENV, ceea ce înseamnă o acoperire bună. Cei 10% lipsă sunt importanți, dar nu ei explică singuri nivelul scăzut al vaccinării. Da, ar trebui să ajungem la 100%, însă rezistența vine chiar din interiorul sistemului, unde există percepția că unele obligații pot fi opționale. Nu sunt de acord cu această abordare și vom continua demersurile”, a declarat ministrul.

În ceea ce privește atestatele de vaccinare, Alexandru Rogobete a subliniat că acestea nu vor fi eliminate, ci regândite. „Nu vreau să anulez atestatul de vaccinare sub nicio formă. Intenția este să nu mai fie condiționat strict de actul vaccinal, iar pentru acest lucru am solicitat puncte de vedere de la toate comisiile de specialitate”, a precizat acesta.

O măsură importantă anunțată de ministru vizează extinderea vaccinării în farmacii. Vaccinarea antigripală este deja reglementată prin ordin de ministru, iar autoritățile pregătesc acum extinderea acestui model și pentru vaccinul anti-HPV. „Există o anumită rezistență, dar acest lucru se întâmplă deja în alte state europene. Demersurile sunt în curs, iar în luna martie intenționez să semnez ordinul de ministru pentru vaccinarea HPV în farmacii”, a declarat Alexandru Rogobete.

Autoritățile speră că aceste măsuri vor facilita accesul populației la vaccinare și vor contribui la stoparea răspândirii bolilor transmisibile, într-un context sanitar considerat de specialiști drept unul critic.