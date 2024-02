Prețuri plafonate la toate produsele alimentare

Evenimentul, care a reunit reprezentanți ai Guvernului și mari jucători din piața industriei alimentare și de retail, a încercat să răspundă la câteva teme extrem de importante pentru un sector care influențează în foarte mare măsură viața românilor. Prețul alimentelor s-a aflat în centrul dezbaterilor, iar din această perspectivă au fost avansate de partea guvernamentală o serie de soluții avute în vedere pentru perioada următoare, astfel încît să nu asistăm la o creștere a acestora. (ADRIAN STOICA)

Ministrul Agriculturii: „De plafonarea prețurilor beneficiază 50% din populație”

Prezent la Conferinţa RO 3.0 „Gustul Viitorului. Industria alimentară și retailul din România pentru următorii 7 ani” powered by Kaufland, Florin - Ionuț Barbu, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a precizat că în perioada următoare va avea loc o întâlnire cu actorii importanți din retail, producători și procesatori pentru a găsi soluții pentru perioada de după 31 martie, dată la care expiră perioada de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază. Ministrul a precizat că de măsura plafonării beneficiază cel puțin 50% din populația României, ieftinirile fiind o realitate cât se poate de reală, lucru confirmat de instituțiile abilitate, precum INS sau Consiliul Concurenței. „În urma discuțiilor pe care le-am avut, ordonanța privind plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază este valabilă până pe 31 martie. Urmează să avem săptămâna viitoare o întâlnire atât cu ministerul Economiei, cât și partea de retaileri și partea de procesatori, să încercăm să creăm un mecanism pe care deja lucrăm în Ministerul Agriculturii. Mi-aș dori ca acest mecanism să se aplice pentru toate produsele agroalimentare care sunt în piață, în zona de retail și nu numai”, a adăugat ministrul.

Ștefan Radu Oprea, Ministrul Economiei: „Ne uităm cu îngrijorare pe balanța comercială”

„Ne uităm cu îngrijorare pe balanța comercială și pentru a echilibra balanța comercială, luăm măsuri. Una dintre aceste măsuri este programul Investalim, a precizat ministrul. Domeniul alimentar și cel de construcții sunt două dintre domeniile care se pot așeza și în zonele mai devaforizate ale României. Suntem într-o etapă în care antreprenorul român s-a maturizat, a mai spus oficialul guvernamental, care a precizat că sunt foarte multe programe de sprijinire pentru antreprenorii români”, a afirmat ministrul Economiei.

Proprietarul fabricii de zahăr Luduș se plânge de concurența neloială

Producătorii români de zahăr, în pericol din cauza importurilor de zahăr din Ucraina. Proprietara fabricii de zahăr Luduș a dezvăluit în cadrul conferinței România 3.0 că produsele companiei au fost eliminate de la raft de un jucător important din piața de retail din cauza prețului mai mare decât cel al produselor din Ucraina. „S-a discutat foarte mult despre Investalim, noi suntem aplicanți – într-un clasament intermediar suntem locul 17 și nu știm dacă toți banii sunt pentru acest proiect alocați sau nu. În ce privește fabrica de la Luduș – anul acesta am semnat cu 500 de fermieri pentru 8.000 de hectare. Mai avem cereri, dar suntem la capacitate maximă. Și ne ocupăm cu problema zahărului din Ucraina. Am reușit să vindem producția cu mare greutate. Un mare lanț din retail a reziliat cu noi pentru că ne-au obligat să lăsăm prețul la fel ca materia primă care vine din Ucraina. Am făcut mai multe sesizări, dar fără răspuns, se știe că firmele aduc prin Bulgaria și Ungaria, sunt mai multe companii care fac asta. E un import mascat, un vid de legislație: plătesc TVA în țările în care merg, ele nu se pot opri – se face vama intracomunitar. Dacă ne uităm în supermarketuri din România vedem promoții la zahăr din Ucraina, deși ar trebui să fie interzis. Sunt prețuri de dumping a declarat Mihaela Neagu, proprietara fabricii de zahăr de la Luduș.

Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței: În timp ce unele produse s-au ieftinit, altele s-au scumpit

Aflat la Conferinţa RO 3.0 „Gustul Viitorului. Industria alimentară și retailul din România pentru următorii 7 ani,” președintele Consiliului Concurenței a declarat că plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a dus la scumpiri pentru alte produse, însă, per ansamblu, decizia de plafonare a dus la efectul dorit și anume la reducerea inflației. Bogdan Chirițoiu a ținut să precizeze că alimentele care s-au scumpit nu sunt achiziționate de categoria de cumpărători vizată de măsura plafonării, categorie care a beneficiat din plin de măsura plafonării.

Ministrul Agriculturii vrea controale la micii comercianți

Ministrul Agriculturii Florin Barbu cere Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) să facă controale și la micii comercianți care vând produse alimentare de bază cu adaos comercial plafonat, spunând că până acum controalele s-au realizat „decât” în zona de retail, adică la marii comercianți. „Acest control pe ordonanță se face și de Ministerul de Finanțe prin ANAF, iar monitorizarea prețurilor este la Consiliul Concurenței. Eu mi-aș dori foarte multă intervenție mult mai amplă a Agenției Naționale de Fiscalitate din România, pentru că majoritatea controalelor se realizează doar în zona de retail. Sunt foarte mulți comercianți care sunt cu magazine care vând aceste produse care sunt în ordonanța privind plafonarea adaosului comercial. Eu sunt din județul Olt și am intrat în mai multe magazine care au desfacere cu cele 14 produse alimente de bază și în momentul de față nimeni nu a intrat în control în acele magazine. Foarte multe controale s-au realizat doar în zona de retail. Ne-am dori foarte mult ca ANAF să intensifice aceste controale, să facă pe toți comercianții”, a declarat ministrul Agriculturii. Florin Barbu a reiterat că vrea un mecanism pentru toate produsele agroalimentare.

De ce avem prețuri la mâncare ca în Germania?

Aceasta a fost una dintre întrebările ridicate în cadrul conferinței și la ea a oferit un răspuns președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. El a explicat faptul că prețurile nu țin de puterea de cumpărare, ci de cât pot să vinzi în altă parte. Mai mult, șeful Concurenței a spus faptul că costurile de producție sunt aproximativ la fel, prețul de producție sau costul energiei. Bogdan Chirițoiu a mai precizat faptul că există o tensiune în piață, în sensul că toată lumea își dorește ca prețurile pentru consumator să fie mici, în timp ce producătorii și-ar dori să vândă cât mai scump.

Produsele doar pe bază de lapte să fie pe un raft separat

Într-una dintre intervențiile sale, ministrul Agriculturii a făcut un apel către lanțurile de magazine ca produsele care sunt doar pe bază de lapte să fie așezate pe rafturi separate de produsele care mai au și alte tipuri de grăsimi. Măsura ar fi în sprijinul consumatorului, a subliniat ministrul.

George Bădescu, Director Executiv AMRCR: Prezența produselor românești pe raft a înregistrat o creștere

Prezența produselor românești pe raft a înregistrat o creștere, a declarat George Bădescu, Director Executiv Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), care a precizat că obiectivele retailerilor sunt pe aceeași lungime de undă ca ale Guvernului. Există companii românești care urmăresc excelența la nivel european, a declarat reprezentantul marilor rețele de magazine. Întrebat care a fost impactul plafonării adaosului comercial a alimentelor de bază, George Bădescu a declarat că acest gen de decizie este calibrat pentru anumite situații și pentru atingerea unor anumite obiective clare. „Trebuie văzut cum putem continua, în condițiile în care obiectivele au fost atinse și trebuie să preîntâmpinăm eventuale efecte negative în acest sens,” a precizat Bădescu.

Octavian Păltănea, Carmistin Grup: „Colegii din retail nu ne fac viața mai ușoară”

Piața procesatorilor și producătorilor de carne din România a resimțit urcușuri și coborâșuri în ultima perioadă, însă o parte din problemele producătorilor mici și medii o reprezintă înțelegerile dintre marii retaileri și marii producători, a declarat Octavian Păltănea, director de dezvoltare în cadrul Carmistin Grup.

„Piața procesatorilor de carne și piața de agribusiness a avut niște urcușuri și coborâșuri tumultuoase în ultima perioadă. Salutăm programul Investalim, care a încurajat foarte mult producția de plusvaloare în România. Colegii noștri din retail nu ne fac viața mai ușoară. Prioritatea noastră a fost întotdeauna clientul final și respectarea acestuia pentru a oferi un produs cât mai bun, dar nu întotdeauna ceilalți concurenți fac același lucru. Promoțiile setate între retaileri și concurență și concurența între retaileri duc la niște prețuri care nu sunt reale, sub valoarea de cost a produsului și producătorii mici și medii se văd restricționați, forțați să scadă calitatea să atingă acel preț. Într-adevăr, volumul e dat de retaileri, dar ambele părți ale jocului trebuie să vină cu un produs bun, calitativ. Nu mereu produsele de la raft sunt din UE, nu toate normele se respectă”, a declarat Octavian Păltănea, director de dezvoltare în grupul Carmistin.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹