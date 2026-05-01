Portul Constanța atrage investiții de peste 900 de milioane de euro

Dezvoltarea capacității operaționale și integrarea în marile coridoare europene de transport depind, însă, de investiții majore în infrastructură.

Subiectul a fost analizat în cadrul dezbaterii „Portul Constanța – poarta comercială a Europei de Est”, organizată de Antena 3 CNN, unde reprezentanți ai companiilor și operatorilor portuari au discutat perspectivele de dezvoltare ale unuia dintre cele mai importante noduri logistice din regiune.

Extindere strategică spre Dunăre și Ucraina

Unul dintre punctele centrale ale discuției a vizat extinderea influenței României în zona Mării Negre și a Dunării, inclusiv prin proiecte cu impact regional.

Directorul general al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” Constanța, Mihai Teodorescu, a subliniat importanța intenției de achiziție a portului Giurgiulești:

„Este o inițiativă extrem de importantă și strategică pentru statul român. Aceasta înseamnă extinderea politicilor pe Dunăre și crearea unui nou coridor de flux comercial, inclusiv pentru reconstrucția Ucrainei, având în vedere apropierea de graniță.”

Investiții majore pentru modernizare

Portul Constanța își consolidează poziția de hub regional printr-un amplu program de investiții, care depășește 900 de milioane de euro.

Dintre acestea, aproximativ 500 de milioane de euro sunt deja aprobate prin finanțări semnate, iar proiectele vizează modernizarea și extinderea infrastructurii:

dezvoltarea rețelei rutiere interne (master plan rutier)

modernizarea infrastructurii electrice, în linie cu politicile europene de mediu

lucrări la sistemele de apă și canalizare

reabilitarea podurilor din administrarea portului

„Portul Constanța și-a stabilit poziția de stabilitate și încredere ca principal hub al Uniunii Europene la Marea Neagră”, a precizat Teodorescu.

Rol cheie în economia regională

Participanții la dezbatere au evidențiat că, în actualul context regional, Portul Constanța are potențialul de a deveni un nod esențial pentru comerțul european, dar și pentru viitoarele proiecte de reconstrucție a Ucrainei.

Totuși, atingerea acestui obiectiv depinde de ritmul investițiilor și de modernizarea continuă a infrastructurii, astfel încât portul să poată răspunde cerințelor crescute ale traficului de mărfuri.

Prin proiectele aflate în derulare și cele planificate, Portul Constanța își întărește poziția în regiune, mizând pe dezvoltare, conectivitate și adaptare la noile realități economice și geopolitice.