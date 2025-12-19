Români care Dezvoltă România: Investiţii pentru o producţie sustenabilă

Francesco Curcio, CEO Pinum: „Am inovat tot timpul, am investit în tehnologie, am fost pregătiţi tot timpul înainte de nevoile de piaţă, plus faptul că am investit tot timpul în calitate.”

Cu o producţie anuală de peste 100 de mii de uşi şi 10 mii de ferestre, compania a ajuns la capacitatea maximă. Pentru că cererea nu se opreşte, pasul firesc este extinderea.

Francesco Curcio, CEO Pinum: „Strategia de extindere e în două direcţii. Prin mărirea capacităţii de producţie, dezvoltăm de fapt o fabrică nouă din comuna Moara Vlăsiei pe un teren de 43 de mii de metri. În fabrica nouă o să avem utilaje de ultimă generaţie care o să ne permită o dublare de capacitate la tot ce înseamnă producţie.”

O investiţie majoră care nu se poate face fără susţinerea partenerilor de încredere.

Francesco Curcio, CEO Pinum: „Este nevoie de o investiţie foarte mare. Pentru această investiţie am fost susţinuţi de Banca Transilvania care ne-a acordat un credit de 10 milioane de euro. Banca Transilvania pot să spun că susţine industria românească. Ne-a susţinut, împreună cu noi, prin transparenţă, prin analize, am reuşit să înaintăm cu proiectul de fabrică nouă care o să ne permită creşterea de producţie dar nu numai la nivel naţional, cât şi la nivel de export.”

Producătorul de uși, parchet și ferestre va contribui cu încă 4 milioane de euro, astfel că în primăvara anului viitor proiectul de la Moara Vlăsiei va prinde contur. Totul este construit cu respectarea celor mai noi tehnologii din domeniu, bazate mai ales pe sustenabilitate.

Francesco Curcio, CEO Pinum: „Sustenabilitatea devine o necesitate. În fabrica nouă o să avem o linie de panouri solare care o să ne permită reducerea de energie, linie tehnologizată de ultimă generaţie cu consum redus.”

Al doilea pas major de extindere este la nivel naţional.

Francesco Curcio, CEO Pinum: ”Noi suntem prezenţi în cele mai importante oraşe, avem 3 showroomuri proprii şi 16 francize.”

Iar planul de extindere a companiei continuă şi pe plan extern.

Francesco Curcio, CEO Pinum: ”Reţea succesului? Greu de spus. Construită în ani de zile. Seriozitate, corectitudine, pe care le-am demonstrat faţă de tot ansamblul Pinum. Ansamblu înseamnă furnizori interni, externi, angajaţi, clienţi finali, arhitecţi, dezvoltatori.”

Noua fabrică de la Moara Vlăsiei și extinderea națională și internațională nu reprezintă doar pentru brand pași înainte, ci și o contribuție semnificativă la dezvoltarea industriei românești.

