Ilfov, primul județ integrat 100% în platforma ghișeul.ro

Acest județ nu a fost ales întâmplător, realizările lui în introducerea digitalizării în relația cetățenilor și firmelor cu autoritățile publice fiind cele mai avansate din țară. Performanța este cu atât mai importantă cu cât vorbim despre un județ cu o dezvoltare economică rapidă și care are cea mai mare creștere a populației din ultimii 30 de ani la nivel național.

Una dintre marile realizări ale conducerii Consiliului Județean Ilfov este integrarea tuturor celor 40 de primării de pe raza sa în platforma ghișeul.ro. Prezent la dezbateri, Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov, a trecut în revistă proiectele de digitalizare implementate și cele care urmează să fie realizate în toate domeniile.

Apă - canal

În ceea ce privește domeniul apă-canal, există circa 520 de milioane de euro pentru investiții. „Pe lângă acest proiect, împreună cu colegii din Consiliul Județean, am reușit să accesăm un proiect care se adresează unui număr de trei primării din județul nostru, unde montăm contoare inteligente.

Rolul acestora este, în primul rând, de a facilita și de a reduce consumurile necontrolate din rețeaua de apă-canal. De asemenea, pentru cetățean, nu mai este nevoit să transmită acel index lunar. Și de asemenea, faptul că fiecare consum este reflectat exact în factură, în sensul în care nu mai apar acele facturi despre care se tot vorbește în spațiul public”, a spus acesta.

Educație

În zona de educație, a fost încheiat un parteneriat cu Inspectoratul Școlar, la nivelul județului Ilfov, și cu anumite unități de învățământ pentru a se face consiliere vocațională. „(...) am sprijinit financiar achiziționarea de teste care sunt destinate elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, astfel încât să vedem către ce se îndreaptă ei și ce aplicare vocațională au”, a precizat reprezentantul CJ Ilfov.

Deșeuri

La nivel județului există și un proiect pe deșeuri, cu o componentă de digitalizare, în sensul în care pe autospecialele care vor fi achiziționate și pe pubelele de gunoi vor fi puse microcipuri prin intermediul cărora, printr-un sistem informatic, se vor cunoaște cu exactitate cantitățile de deșeuri și zonele de proveniență. „(…) vom reuși, cu mai multă ușurință, să respectăm legislația în sensul în care există un principiu, „plătești cât arunci”, și atunci vor fi mult mai ușor de identificat cantitățile de deșeuri și zonele de proveniență”, a subliniat Ștefan Rădulescu.

Platformă de relaționare cu cetățenii

Un alt proiect cu finanțare europeană aflat în ultima fază de implementare este cel prin care a fost creată o platformă prin care administrația va relaționa cu cetățenii din județul Ilfov, în sensul în care cetățenii vor putea depune cereri, petiții și solicitări în toate domeniile. De asemenea, ei vor fi informați în orice moment despre stadiul solicitării pe care au depus-o.

„Eu cred că această platformă va fi pusă în câteva luni în funcțiune și dată spre folosință cetățenilor județului Ilfov. De asemenea, vor putea achita taxe, prin intermediul platformei, și ceea ce este foarte important de spus este că vom avea acele semnături digitale pe care le vom oferi cetățenilor în mod gratuit. Pentru că altfel nu ar putea semna anumite documente în acest format digital fără să își facă un cont separat și să plătească separat. Deci noi vom oferi acest serviciu în mod gratuit”, a explicat Ștefan Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Ilfov.

Citat

„La nivelul Guvernului, digitalizarea reprezintă în momentul de faţă o prioritate. Astăzi avem toate ingredientele şi premisele necesare pentru a definitiva acest proces de digitalizare. Avem sursele de finanţare, deci bani sunt. Avem programe operaţionale regionale, avem PNRR-ul, dar şi acel program operaţional de creştere şi digitalizare. Trebuie să amintim că mii de români şi-au putut elibera cazier online. Până acum un an, vorbeam de peste 2 milioane de români care străbăteau drumul până la o subunitate de poliţie pentru eliberarea acestor certificate de cazier judiciar”.

Petrică Lucian Rusu, secretar general adjunct în Guvern

Copiii trebuie dirijați

Prezentă la dezbateri, fostul ministru al Educației, Monica Anisie, a pus accentul în intervenția sa pe faptul că elevilor nu trebuie să li se refuze dreptul la educație, iar în cazuri excepționale, când aceștia nu pot ajunge fizic la ore, să li se permită accesul la orele online. „Considerăm că de mici, copiii știu să folosească tableta și telefonul. Dar această folosire a instrumentelor digitale trebuie într-un fel dirijată pentru ca cei mici să știe ce trebuie să facă cu aceste instrumente. De aceea, când eram ministrul Educației, am elaborat o strategie națională, Smart Edu, pentru că atunci când am fost nevoiți să predăm online, profesorii nu erau pregătiți pentru așa ceva. Probabil singurul beneficiu adus de perioada pandemiei a fost acela că a împins România către digitalizare”, a declarat Monica Anisie.

Plan de amenajare a teritoriului digital

O altă realizare a conducerii CJ Ilfov este întocmirea planului de amenajare a teritoriului în format digital. „Județul Ilfov nu a avut niciodată un plan de amenajare a teritoriului aprobat. Am plecat de la nimic și am reușit să venim, prin intermediul digitalizării, pentru că acest plan de amenajare este întocmit în sistem GIS, a trebuit să construim baza de date GIS, care nu exista la momentul startului, și să implementăm acolo absolut toate proiectele de care aveam nevoie ca să putem trece mai departe. Planul de amenajare a teritoriului județean reprezintă practic o expresie spațială, o transpunere spațială a obiectivelor din strategie”, a spus Olivia Ciobanu-Oprescu, arhitectul-șef al județului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹