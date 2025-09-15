Bucureștiul împroașcă cu gunoi localitățile vecine: 85% din deșeurile Capitalei ajung la groapă

În urma unui control tematic realizat în perioada 3-12 septembrie, inspectorii GNM au constatat că țintele de reciclare asumate de România și stabilite prin legile de mediu nu sunt nici pe departe atinse. Controlul a vizat calcule clare pe trei indicatori: procentul de atingere a țintei de reciclare, procentul de deșeuri netratate, dar depozitate și procentul de deviere de la groapă.

Gestionarea incorectă a deșeurilor este o problemă națională, se arată într-o postare pe Facebook a GNM. Numai 11,63% din deșeurile generate în București sunt reciclate, în condițiile în care ținta este de 50%. De asemenea, numai 15% din deșeurile care ajung la groapa de gunoi sunt tratate, deși ținta este de 100%.

„Bucureștiul pierde enorm în cursa reciclării, cu costuri financiare și de mediu care ajung să fie plătite tot de cetățeni. Aplicăm sancțiuni contravenționale, pentru că așa cere legea de gestionare a deșeurilor, dar devine limpede că avem nevoie de o soluție nouă și sistemică, dacă vrem să recuperăm decalajele în sectorul reciclării deșeurilor și economiei circulare”.

Andrei Corlan, comisarul general al GNM

Primăria Capitalei, repetentă

Din datele culese și gestionate de GNM, în acest moment, înregistrăm o scădere efectivă a cantității de deșeuri reciclate de peste 3,5 procente. În urma controlului efectuat în 2024 a rezultat că rata de reciclare aferentă anului 2023 a scăzut sub pragul de 10%, la nivel național. Comisarii Gărzii de Mediu au aplicat 10 sancțiuni contravenționale la nivelul sectoarelor Bucureștiului, în valoare totală de 430.000 lei, precum și 6 avertismente.

Orașul este aproape de un blocaj

Bucureștiul se apropie rapid de un blocaj cu privire la gestionarea gunoaielor, arată raportul „Starea Mediului București 2025”, realizat de Platforma pentru Mediu București. Infrastructura actuală de gestionare a deșeurilor este depășită, iar soluția clasică, ce pune accent pe depozitare, nu mai poate face față volumelor tot mai mari de gunoaie generate de Capitală.

Depozitul de la Vidra dă pe dinafară

Deși Capitala dispunea în trecut de trei depozite pentru deșeuri, în prezent doar unul mai este funcțional. Este vorba despre Depozitul Ecologic Vidra, din județul Ilfov, operat de ECO SUD SA. Inaugurat în 2001, acesta mai are o capacitate disponibilă de 5,15 milioane metri cubi. În lipsa altor soluții, Bucureștiul continuă să trimită cantități importante de gunoi și în rampele din localitățile învecinate, generând tensiuni sociale și ecologice, arată raportul citat. Deși în 2021 s-a creat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale, care ar fi trebuit să pună în practică un sistem integrat de colectare și tratare, rezultatele sunt departe de a rezolva problema. Infrastructura de reciclare și tratare a deșeurilor este puternic subdimensionată. Stațiile de sortare nu fac față volumelor, iar capacitățile de compostare și instalațiile de valorificare energetică sunt aproape inexistente, arată cei care au realizat studiului.

Avertismentul executivului comunitar

În luna iulie a anului trecut Comisia Europeană a trimis un aviz motivat României cu privire la faptul că trei depozite de deșeuri, inclusiv cel de la Vidra, de lângă București, nu respectă standardele europene, stabilite în vederea prevenirii efectelor negative asupra sănătății umane, apei, solului și aerului. România este foarte departe de îndeplinirea până în 2035 a obiectivului de reducere la maximum 10% a cantității de deșeuri municipale stocate în depozite de deșeuri, în condițiile în care în țara noastră deșeurile municipale depozitate reprezintă în prezent mai mult de 80% din deșeurile generate. La rândul lor, reprezentanții firmelor de salubrizare susțin că trebuie făcută o serie de modificări legislative, pentru că astăzi răspunderea lor este foarte mare, în condițiile în care colectarea fost complicată foarte mult. În timp ce multe țări au ales să facă această colectare pe două fracții, uscată și umedă, România a ales să facă acest lucru pe mai multe fracții. În această perioadă, autoritățile pregătesc elaborarea unui nou Plan Național de Gestionare a Deșeurilor și realizarea lui este foarte importantă pentru atingerea țintelor de reciclare impuse de UE, astfel încât să reușim evitarea sancțiunilor financiare. De asemenea, în Parlament se propune modificarea Legii serviciul public de salubrizare (Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006), care aduce mai multe clarificări în acest domeniu.

Dotări moderne pentru comisari

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu vor fi dotați cu bodycam-uri și drone în acțiunile de control, pentru a putea interveni mai rapid şi mai eficient în punctele de frontieră şi în zonele cu risc ecologic ridicat, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată la mijlocul lunii august. Ei vor putea utiliza imaginile obţinute cu dronele ca mijloace de probă în aplicarea sancţiunilor, reducând necesitatea deplasărilor suplimentare pe teren. Prin PNRR au fost achiziționate 709 camere video purtate pe corp, 16 drone, 271 de camere video de bord, opt sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenție și 43 de autovehicule suplimentare.