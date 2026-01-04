2026: 15 ani de la accidentul de la Fukushima și 40 de ani de la cel produs la Cernobîl. Energia nucleară este în plină expansiune

“Regiunea ASEAN avansează cu proiectele nucleare foarte rapid, iar majoritatea țărilor își dezvoltă economiile incredibil de repede, ceea ce se traduce, desigur, într-o cerere enormă de energie. Și multe dintre ele - Vietnam, Indonezia, Malaezia, Filipine, Singapore - privesc cu adevărat energia nucleară ca pe o piesă cheie a puzzle-ului”, a spus Sama Bilbao y León. Asociația Nucleară Mondială va publica în 2026 Raportul mondial privind Lanțul de Aprovizionare Nucleară, care va oferi o imagine foarte importantă a locului în care se află acest sector - care sunt adevăratele capacități ale industriei de a livra toate aceste proiecte, care sunt nevoile de creștere, care sunt potențialele blocaje și care sunt oportunitățile de investiții.

Momente semnificative în ceea ce privește noile proiecte nucleare

“Există destul de multe proiecte care avansează foarte repede. Așteptăm cu toții cu nerăbdare ca prima unitate de la Rooppur, în Bangladesh, să înceapă să funcționeze, precum și prima unitate de la Akkuyu, în Turcia. Acesta va fi un moment potrivit, deoarece COP31 va avea loc în Turcia mai târziu în cursul anului, ceea ce ar fi o oportunitate foarte bună de demonstrație. Ar trebui să existe primele betonări la Paks II, în Ungaria, la începutul anului. Apoi, există proiecte în curs de dezvoltare în Republica Cehă, Polonia și multe SMR-uri în SUA și Canada. În Canada, desigur, acestea sunt deja în construcție, iar lucrările de construcție au început la situl Darlington. Dar vedem și proiecte demonstrative în SUA și în alte părți. Deci, există o mulțime de oportunități interesante. Africa este un teritoriu puțin neexplorat pentru energia nucleară nouă, dar proiectul El Dabaa din Egipt progresează foarte rapid și vedem o serie de alte țări, cum ar fi Rwanda, Ghana și Africa de Sud, unde vom vedea probabil proiecte în curs de dezvoltare în anul următor”, a spus Sama Bilbao y León.

China vine cu multe proiecte. India are ambiții mari

Evident, una dintre țările care vine cu foarte multe proiecte pentru producerea energiei nucleare este China. “Au o serie enormă de proiecte - vor continua să construiască reactoare la timp, în limita bugetului și, prin aceasta, vor demonstra capacități industriale enorme. De asemenea, analizăm îndeaproape planurile Indiei. Observăm realinierea unora dintre legi din India, Legea Energiei Atomice și, de asemenea, legile privind răspunderea, care, sperăm, vor stimula cooperarea internațională, participarea internațională pe piața indiană, deoarece India are ambiții incredibile pentru 100 GW de energie nucleară nouă până în 2047. India are capacități excelente, dar contribuțiile globale ar putea fi, de asemenea, fabuloase pentru aceste ambiții. Schimbările încurajează, de asemenea, o mai mare implicare a sectorului privat indian, ceea ce ar putea schimba cu adevărat regulile jocului”, am mai comentat șeful Asociației Nucleare Mondiale.

Deșeurile nucleare, una din marile probleme

În acest an se așteaptă intrarea în funcțiune a depozitului geologic din Onkalo, Finlanda. Acesta este primul depozit geologic din lume, unde vor fi depozitate deșeurile nucleare timp de 100.000 de ani. Președintele Asociaței Nucleare Mondiale a spus că aceasta va fi o oportunitate cheie de a arăta lumii că întrebările despre ce să facem cu deșeurile nucleare și combustibilul nuclear uzat nu sunt o problemă tehnologică. “De fapt, este cel mai adesea o problemă de politică, politică și voință politică. Așadar, cred că este minunat că Finlanda este proactivă. Cred că Suedia este cu un minut în urmă, iar Franța este, de asemenea, foarte aproape. Deci, cred că va fi un an cheie și pentru această parte a ciclului combustibilului”, a mai precizat acesta.