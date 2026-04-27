Adolescenții, scoși din cluburi, baruri și discoteci după ora 22:00

Un nou proiect de lege, pus recent în dezbatere la Parlament, propune interzicerea accesului minorilor în cluburi, discoteci și alte spații de divertisment nocturn, în intervalul orar 22:00 – 06:00, indiferent dacă în acele spații se consumă sau nu alcool. Potrivit inițiatorilor, „un minor aflat noaptea într-un astfel de loc nu este doar «la distracție», ci într-un mediu de risc care trebuie prevenit”.

Proiectul de lege privind „restricționarea accesului minorilor în anumite locații de divertisment nocturn” a fost depus săptămâna trecută, la Senat, de către deputata neafiliată Raisa Enachi și este semnat în total de 15 parlamentari din Opoziție.

Propunerea are ca obiect reglementarea interdicției accesului și rămânerii minorilor în astfel de localuri, obligațiile operatorilor economici, precum și competențele autorităților de control și, potrivit documentului, noile reguli se vor aplica în special localurilor care desfășoară activități de divertisment pentru public, în intervalul orar 22:00 - 06:00.

Sunt vizate în mod direct cluburile, discotecile, barurile de noapte și alte localuri unde activitatea principală este reprezentată de muzică, dans sau alte forme de divertisment pentru public.

Concret, proiectul stabilește că minorii nu vor mai putea intra sau rămâne în astfel de locații în timpul nopții, indiferent dacă se consumă sau nu alcool. Practic, se pune accent „pe natura activității desfășurate pentru public în intervalul nocturn”, nu pe tipul produselor oferite.

Nu se aplică în cazul nunților sau al altor evenimente private

Totuși, proiectul nu interzice complet participarea minorilor la evenimente, ci doar în anumite condiții și intervale orare. Activitățile culturale sau cele special organizate pentru tineri vor fi permise în continuare.

Mai exact, noile reguli nu se vor aplica:

unităților de alimentație publică unde nu au loc activități de divertisment nocturn după ora 22:00;

evenimentelor private ocazionale;

activităților culturale, artistice sau sportive dedicate minorilor.

Obligații clare pentru patroni și controale stricte la intrare

Una dintre cele mai importante schimbări aduse vizează responsabilitatea operatorilor economici din domeniu. Aceștia vor avea obligația să verifice vârsta clienților și să prevină accesul minorilor în intervalul interzis.

„Accesul și rămânerea minorilor în localurile prevăzute (…) sunt interzise în intervalul orar 22:00 - 06:00.

Operatorul economic are obligația de a refuza accesul minorilor și de a dispune măsurile necesare pentru părăsirea localului de către aceștia până la ora 22:00”, stipulează proiectul de lege.

De asemenea, patronii acestor localuri vor trebui să instruiască personalul și să organizeze controlul accesului în interior.

„Operatorul economic are obligația de a verifica vârsta persoanelor care solicită accesul în local, prin solicitarea prezentării unui document de identitate valabil. În cazul refuzului de prezentare a documentului de identitate, accesul se refuză”, prevede documentul pus în dezbatere parlamentară.

Măsură necesară pentru protejarea minorilor

Inițiativa vine pe fondul îngrijorărilor legate de siguranța tinerilor. Autorii proiectului subliniază că scopul noilor reguli este „protejarea sănătății și dezvoltării fizice, psihice și morale a minorilor”.

Potrivit deputatei Raisa Enachi, deși, prin frecventarea unor medii unde se consumă alcool și există și presiunea anturajului, minorii sunt expuși unor „riscuri reale”, în lipsa unui control eficient, legislația actuală tratează doar parțial situația.

Cu toate că există reguli privind vânzarea de alcool sau tutun către minori, nu există un cadru coerent care să reglementeze simpla prezență a acestora în cluburi sau discoteci.

„După ora 22:00, cluburile, barurile și discotecile nu sunt spații potrivite pentru persoanele sub 18 ani. Aceste contexte pot afecta sănătatea, siguranța și dezvoltarea lor. Legea trebuie să spună acest lucru clar, fără ambiguități și fără prevederi care rămân doar pe hârtie”, spune Enachi, într-o postare pe Facebook. Cu alte cuvinte, măsurile propuse vin să acopere un gol legislativ.

„Necesitatea intervenției legislative rezultă din insuficiențele cadrului normativ actual”, se arată în expunerea de motive, care adaugă că noile reguli vor crea un sistem „clar, coerent și unitar”.

„Datele arată că tot mai mulți adolescenți intră prea devreme în contact cu alcoolul și substanțele interzise. Presiunea de grup există și poate avea efecte greu de corectat. Un minor aflat noaptea într-un astfel de loc nu este doar «la distracție», ci într-un mediu de risc care trebuie prevenit”, argumentează autoarea propunerii legislative.

Amenzi de până la 20.000 de lei

Proiectul de lege, care „are caracter special și complementar față de cadrul normativ existent, fără a dubla dispozițiile acestuia”, introduce și un regim contravențional distinct.

Spre exemplu, operatorii economici care permit accesul sau rămânerea minorilor în aceste localuri după ora 22:00 riscă amenzi între 10.000 și 20.000 de lei, iar celor care încalcă repetat această regulă li se poate suspenda inclusive activitatea, „pe o perioadă de la 10 la 30 de zile”.

Și pentru cei care nu informează publicul și nu afișează la intrare noua interdicție pentru minori sunt prevăzute amenzi între 1.000 și 3.000 de lei.

Dacă legea va fi adoptată, minorii nu vor mai putea participa la petreceri în cluburi după ora 22:00, iar părinții vor avea un argument legal în plus pentru a limita ieșirile nocturne ale adolescenților.







