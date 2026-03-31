În plină procedură de licitație, Primăria Constanța a atribuit direct contractul pentru fântânile arteziene și bazinele ornamentale din oraș

Deși municipalitatea se află în plină procedură de licitație publică, ofertele trebuind să fi fost deschise încă din data de 11 martie, instituția a încheiat, la 20 martie, un contract fără licitație, pentru același tip de servicii. Este drept, doar pentru o perioadă de două luni, pentru 1,07 milioane de lei, însă prestatorul este aceeași firmă care și-a adjudecat un acord-cadru identic în urmă cu patru ani. În acest timp, procedura de licitare, în vederea încheierii unui nou acord-cadru pentru o perioadă de patru ani nu a fost finalizată

Termenul stabilit de Primăria Municipiului Constanța, condusă de Vergil Chițac, pentru deschiderea ofertelor depuse în vederea participării la licitația organizată în vederea încheierii unui acord-cadru pe patru ani, pentru executarea de lucrări la bazinele ornamentale și la fântânile arteziene a expirat de aproximativ două săptămâni, însă municipalitatea nu a încheiat această procedură. În schimb, instituția publică a ales să încheie un contract separat, pentru două luni, cu același obiect, dar fără a mai organiza vreo procedură concurențială de selecție de oferte, ci prin încredințare directă, contract încheiat cu firma care prestează de ani astfel de servicii pentru ea.

Concret, potrivit SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), la data de 20 martie 2026, Primăria Municipiului Constanța a încheiat, fără licitație, cu SC Yellow Power Source SRL, un contract în valoare de 886.975,37 de lei fără TVA, respectiv de 1.073.246,2 lei cu TVA inclusă, exact pentru executarea de „lucrări de punere în funcțiune, întreținere și supraveghere a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale”.

Este vorba despre aceleași 14 obiective pentru care s-a organizat și licitația deschisă, nefinalizată, respectiv: Fântână Parc Far, Fântână Parc Gară, Fântână Muzeul de Artă, Fântână Parc Teatrul Oleg Danovski, Fântână Zona Policlinica II, Fântână Parc Tomis II, Fântână zona Dacia, Fântână zona Hotel Oxford, Fântână arteziană Piața Cazino, fântâni arteziene Parc Arheologic, Bazinul de apă Parc Casa de Cultură, Bazinul ornamental Hotel Sulina, Bazinul ornamental Hotel Meridian și Bazinul ornamental Cascada Pescarul.

Servicii și lucrări pentru 60 de zile

Acest contract va avea o durată de 60 de zile de la data semnării lui. Primăria Municipiului Constanța precizează, în noul caiet de sarcini redactat, că în cazul în care în urma derulării procedurii de achiziție publică se atribuie și se semnează un acord-cadru având ca obiect „Reparații, întreținere și asigurarea fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale” din municipiul Constanța, contractul încetează de drept, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități suplimentare.

Reamintim că, la data de 28 ianuarie 2026, Primăria Municipiului Constanța a scos la licitație un acord-cadru, pentru o perioadă de patru ani, având ca obiect prestarea serviciilor de reparații, întreținere și asigurare a funcționării fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale din municipiul Constanța.

În acest sens, aflăm că municipalitatea pusese, cu acel prilej, la bătaie, în vederea contractării acestor servicii și lucrări, un buget estimat inițial la 26.855.681,2 lei fără TVA, respectiv de 32.616.374,3 lei cu TVA inclusă (6.656.402,9 euro). Comparând valoarea contractului fără licitație încheiat pentru două luni, constatăm că suma lunară pe care municipalitatea este dispusă să o cheltuiască în baza unui viitor acord-cadru este de 679.507,9 lei cu TVA, în timp ce, pentrru următoarele două luni, este de 536.623,1 lei pe lună.

Ofertele pentru finalizarea licitației aferente încheierii acordului-cadru ar fi trebuit să fie deschise încă din data de 11 martie 2026. Nu s-a întâmplat până în prezent acest lucru.

Ce prevede documentația de atribuire

În documentația de atribuire se precizează și scopul pentru care aceste lucrări sunt considerate indispensabile de către autoritatea contractantă. Spre exemplu, se arată că fântâna cinetică amplasată în Parc Gară „reprezintă un important obiectiv arhitectural și peisagistic al parcului și al municipiului Constanța, ale cărei elemente decorative și funcționale, au caracterul unicității. Construcția a fost executată sub coordonarea sculptorului Constantin Lucaci, în baza unui proiect din anul 1972 întocmit de IPJ Constanța și are o vechime de exploatare de aproximativ 30 de ani, din care, după 1989, a avut perioade intermitente îndelungate de nefuncționare, datorită degradărilor bazinului și ale altor elemente ale structurii, uzurii și defecțiunii mecanismelor, echipamentelor, instalațiilor electrice și hidraulice”.

Contract după contract, adjudecate de aceeași firmă

„Jurnalul” a dezvăluit, în edițiile precedente, că între Primăria Municipiului Constanța și compania Yellow Power Spource SRL există o relație contractuală frecventă. Spre exemplu, la data de 22 octombrie 2025, Primăria Municipiului Constanța a mai încheiat un contract având ca obiectiv exact aceleași servicii și lucrări, prestate la exact aceleași obiective. Contractul a avut un preț final negociat de 2.658.963,09 lei fără TVA, respectiv de 3.217.375,34 de lei cu TVA inclusă (656.601,1 euro), parafat cu compania SC Yellow Power Source SRL. Compania în cauză are sediul în comuna Băneasa, județul Constanța, și este controlată, în calitate de asociat unic, de Elvin Omer.

De asemenea, la data de 10 iulie 2024, Primăria Municipiului Constanța a mai încheiat o astfel de afacere cu SC Yellow Power Source SRL, în valoare de 1.779.133,7 lei fără TVA, respectiv de 2.115.979,1 lei cu TVA inclusă, de asemenea pentru prestarea serviciului de punere în funcțiune, întreținere, supraveghere, demontare și conservare a fântânilor arteziene și a bazinelor ornamentale.

Conform SEAP, între cele două entități a mai fost parafat, la data de 16 mai 2025, un contract de 2.373.707,3 lei fără TVA, respectiv de 2.824.711,63 de lei cu TVA inclusă, pentru prestarea de lucrări de reparații, punere în funcțiune și întreținere a sistemului de irigații existent în municipiul Constanța. Contractul a fost încheiat în urma organizării unei proceduri simplificate de selecție de oferte.

Anterior, la 17 iulie 2024, Primăria Municipiului Constanța a atribuit aceleiași firme un contract în valoare de 887.488,39 de lei fără TVA, respectiv de 1.056.111,2 lei cu tot cu TVA, pentru executarea de lucrări de reparații și întreținere a sistemului de irigare a spațiilor verzi care au ca scop alimentarea cu apă, amplasate în municipiul Constanța.

Nu în ultimul rând, mai vorbim despre un contract de 8.397.509,92 de lei fără TVA (9.993.036,8 lei cu tot cu TVA), încheiat la data de 23 februarie 2023, având ca obiect servicii de înlocuire a componentelor deteriorate și menținerea, întreținerea locurilor de joacă pentru copii și a aparatelor de fitness montate pe domeniul public al municipiului Constanța.